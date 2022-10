ANTS a Fieracavalli: “Insieme, vicini” in un rapporto speciale tra autismo e animali

Ants Aps per l’Autismo torna ospite alla prestigiosa Fieracavalli , che con la sua 124esima edizione contrassegnata dallo slogan “Insieme vicini”, approda a Verona dal 3 al 6 novembre.

L’appuntamento per Ants è per sabato 5 novembre , con un incontro formativo che sarà una preziosa opportunità per condividere testimonianze, esperienze, proposte riguardo il rapporto tra le persone con disabilità e gli equidi : un “contagio emotivo” che apre la strada a quella speciale empatia che solo l’animale sa creare, grazie alle sue capacità di adattamento e accoglienza delle diversità.

A partire dalle ore 10, si susseguiranno una serie di interventi sul tema delle attività Assistite con animali per ragazzi e adulti speciali : tra i tanti, quello del dottor Leonardo Zoccante , responsabile del Centro Autismo Regionale di Verona, previsto per le ore 11.30.

In chiusura interverranno Federica Costa, Presidente Ants, e Cristina Bosio, Presidente Fondazione Cuore Blu Vivere gli Autismi , che parleranno di terapia assistita con gli animali come importante opportunità per l’autismo.

Appuntamento quindi la sala Salieri di Veronafiere : l’incontro è in particolare a medici veterinari, tecnici del Dipartimento di Prevenzione, operatori del mondo equestre, associazioni che si dedicano a interventi assistiti con animali ma è aperto a tutti coloro che avranno il piacere di partecipare!