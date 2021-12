Anticipata la scadenza per il Fondo di solidarietà alimentare: domande entro oggi alle 12

Anticipata la scadenza per la presentazione delle domande relative al Fondo di solidarietà alimentare, di cui avevamo dato notizia nei gironi scorsi di cui avevamo dato notizia nei gironi scorsi.

Il Comune ha comunicato che l’ultimo giorno per presentare le richieste è oggi alle 12, a causa dell’esaurimento delle risorse messe a disposizione per i buoni spesa, e non il 28 febbraio come precedentemente indicato.

La prossima settimana verranno erogati buoni spesa per un valore di 25 mila euro a circa 90 persone. Il bando per l’Emergenza abitativa, relativo all’erogazione di 49.046,61 euro di contributi in supporto a singoli o famiglie in ritardo con il pagamento degli affitti, verrà pubblicato invece il prossimo 15 dicembre con scadenza delle domande il 28 febbraio.