“Andrà tutto bene”. Coloriamo anche a Sona le nostre case e il nostro Comune e diamo leggerezza ai nostri bambini

Da qualche giorno in tutta Italia si sta diffondendo una bellissima iniziativa, per reagire con ottimismo all’emergenza Coronavirus. E’ difficile spiegare ai bambini cosa sta accadendo, perché devono rimanere chiusi in casa, non andare all’asilo o a scuola, cambiare le proprie abitudini, non vedere gli amici o i parenti più cari.

Per poter liberare la creatività e schiacciare la paura è nata l’idea di dipingere un arcobaleno su un bel cartello o un lenzuolo e appenderlo alla finestra, al balcone, al cancello, accompagnando il disegno con la scritta “Andrà tutto bene”.

All’iniziativa, che può dare soddisfazione ai più piccoli ma anche far nascere un sorriso sul volto dei più grandi, aderisce anche il Comune di Sona, invitando ad esporre i propri capolavori colorati e pubblicandoli anche sui social. Ben vengano tutte le iniziative che aiutano a infondere speranza, a strappare un sorriso in tempi bui come quello che stiamo vivendo, a farci sentire uniti e solidali.

Mandate le foto dei disegni dei vostri bambini a redazione@ilbacodaseta.org, le pubblicheremo e sarà un’altro modo per sentirci tutti meno soli.