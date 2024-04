“Andiamo oltre”, a Sommacampagna tante iniziative inclusive in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Dopo la grande partecipazione registrata dalla “Settimana Blu” organizzata lo scorso anno, il Comune di Sommacampagna, in collaborazione con l’istituto comprensivo statale don Lorenzo Milani, il comitato genitori della scuola, la cooperativa “I Piosi”, il Circolo NOI di Custoza e il comitato di lettura, propone alcune iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione ad “andare e guardare oltre le disabilità” per favorire l’inclusione, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra oggi 2 aprile

Come afferma Gianfranco Dal Forno, consigliere con delega alla disabilità del Comune di Sommacampagna, “il lavoro in rete, tra le diverse realtà promotrici, è stato il punto di forza che ha permesso la realizzazione di queste iniziative che si sono trasformate in opportunità di condivisione di percorsi e conoscenza reciproca”.

Con l’obiettivo di favorire la reciproca conoscenza, nei giorni scorsi alunni, alunne e docenti delle diverse sedi dell’istituto comprensivo statale di Sommacampagna sono stati coinvolti in attività pratiche, incontri e laboratori con la presenza di alcuni ragazzi con diverse disabilità assistiti dalla Comunità “I Piosi”.

Mentre, da mercoledì 3 a sabato 6 aprile, dalle ore 9 alle ore 12 nelle sedi della Cooperativa “I Piosi”, della scuola primaria di Sommacampagna e in una sala di Villa Venier, la mostra itinerante “Leggiamo, esploriamo… andiamo!” permetterà agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie, ma anche a tutti coloro che vorranno conoscere differenti modalità di lettura, di scoprire libri accessibili a tutte le persone, anche nello spettro autistico.

Alle letture animate, verrà dedicato il giovedì 4 aprile dalle ore 16.30, presso la scuola dell’infanzia “Il Girasole” per i più piccoli, mentre per gli alunni e le alunne della scuola primaria presso la Cooperativa “I Piosi” a Sommacampagna con alcune docenti dell’istituto comprensivo e al centro di lettura di Caselle con la lettrice Lucia Mazzi.

Anche il fine settimana offrirà diverse opportunità: sabato 6 aprile dalle ore 14.30 si terrà la “Camminata inclusiva andiamo oltre”, con partenza dal piazzale della chiesa di Custoza, sosta a Corte Vittoria e ritorno, con la possibilità di richiedere l’accompagnamento con Joelette, una speciale carrozzina che rende accessibile l’escursione a qualsiasi persona con disabilità, grazie al supporto delle sezioni CAI di San Pietro in Cariano, Verona e provincia.

Mentre, domenica 7 aprile presso il Mercato della Terra in piazza a Sommacampagna saranno presenti il banchetto informativo dell’Associazione ANTS per l’autismo di Lugagnano e alcuni ragazzi della Cooperativa “I Piosi” che aiuteranno i commercianti nella vendita dei loro prodotti.

A cura del Circolo di Lettura si terrà, presso la biblioteca di Sommacampagna, giovedì 11 aprile alle ore 20.30, la lettura e la discussione del libro “L’amico immaginario” di Matthew Dicks, un’occasione di cogliere la realtà in cui è immerso un bambino autistico di 8 anni grazie alla speciale voce narrante del suo amico invisibile.

Infine, dalle 9.15 alle 12.30 di sabato 13 aprile, nella sala affreschi del Municipio, si svolgerà una mattinata di condivisione di buone prassi didattiche ed educative, aperta a tutte le persone interessate. Un ricco programma di iniziative che vuole rafforzare la consapevolezza della comunità sul fatto che il presente e il futuro di tante persone con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità, dipende anche da un sistema territorio sempre più competente in materia e quindi accogliente ed inclusivo.

“Un ringraziamento a tutti per la preziosa collaborazione che ha prodotto un grande risultato di comunità. Questa è la dimostrazione che c’è sensibilità, voglia di comprendere e fare esercizio di ascolto su questo tema” dichiara Paola Pighi, assessore al sociale del Comune di Sommacampagna.