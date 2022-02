Anche Sona dice no alla guerra: L’appello del sindaco Mazzi e l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga

Sona sta facendo e farà la propria parte per accogliere i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. A comunicarlo è il sindaco Gianluigi Mazzi, che è in contatto con gli altri primi cittadini della provincia per mettere in campo azioni coordinate in questi giorni drammatici.

“Prima di tutto i segnali: lunedì – afferma – la fontana di Sona sarà illuminata con i colori ucraini, gialli e blu. E poi le bandiere: ne isseremo una sul municipio. Continueremo poi, dopo il coordinamento previsto con il Prefetto mercoledì, con l’accoglienza e con ogni altra azione possibile per dire no a questa follia”.

Mazzi spiega anche come in queste ore stiano arrivando molte disposizioni in merito all’organizzazione della rete di accoglienza dei cittadini ucraini: “Il Ministero dell’Interno sta seguendo istante per istante l’andamento del conflitto. Poco fa ha diramato una nota che informa come i cittadini ucraini possano entrare in esenzione Visto. Quelli che già stanno arrivando in piccoli gruppi e in pullman noleggiati da loro connazionali già in Italia si sistemeranno presso le loro abitazioni, in caso diverso potranno essere accolti nei Cas”.

E aggiunge: “Dobbiamo essere accoglienti: sono uomini, donne e bambini innocenti che stanno subendo una guerra folle. Ci viene chiesto, a tal fine, di fare una preliminare valutazione, ciascun sindaco per il proprio territorio, circa la possibilità e capacità di ospitare i profughi ucraini in strutture disponibili ma anche attraverso famiglie generose in grado di offrire eventuali spazi”.

Ecco, quindi, l’appello del sindaco ai cittadini sonesi: “Fate vedere i vostri segni per dire no alla guerra in Ucraina. Mai come ora l’Europa ha bisogno di sostegno, unità e pace”

“Mi hanno anticipato – continua Mazzi – che domenica mattina 6 marzo il presidente della Provincia Scalzotto intende organizzare presso la Gran Guardia un incontro in presenza per manifestare, come primi cittadini, il nostro dissenso alla guerra, in favore della pace. Mi muoverò anche per contattare i cittadini ucraini che vivono nel Comune di Sona, così da capire quale siano le situazioni nel loro Paese natale, con i propri familiari ed i loro cari coinvolti oggi improvvisamente nella guerra con la Russia”.

Il sindaco Mazzi conclude ricordando la partecipazione, nel ruolo di presidente del Distretto Grafico Cartario Veneto, a diverse iniziative volte a migliorare la relazione tra il Veneto e l’Ucraina: “Era il 2008 e ricordo un popolo accogliente e disponibile, molto patriottico, con desiderio di migliorare la relazione con l’Europa e in particolare con l’imprenditoria veneta, che in quel momento rappresentavo. Spero quanto prima che tutto possa tornare alla normalità, che l’Europa possa vivere il più possibile di relazioni e collaborazioni, non di divisioni e guerre”.