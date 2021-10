Anche nelle cassette della posta di Sona arriva il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

In questi giorni alcune famiglie del nostro territorio stanno già ricevendo le lettere del censimento permanente dell’Istat, istituto nazionale di statistica.

Ma di cosa si tratta? L’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante abitualmente sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: nel 2021 sono circa 2 milioni e 400 mila famiglie, residenti in 4500 Comuni. Per questo motivo anche a Sona solo alcune famiglie lo stanno ricevendo.

Vi è l’obbligo di rispondere? Sì, l’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 e la rilevazione è compresa nel Programma statistico nazionale.

In caso di difficoltà a rispondere è possibile rivolgersi al numero verde gratuito 800.188.802, scrivere alla casella di posta elettronica censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it oppure recarsi in uno dei centri comunali di rilevazione istituiti presso i Comuni. I recapiti sono disponibili alla pagina Censimento permanente popolazione e abitazioni.

Le domande del censimento analizzano dati anagrafici, rapporti di parentela o convivenza, caratteristiche delle abitazioni, attività di studio e di lavoro, modalità di spostamento sul territorio ecc.