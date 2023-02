Anche lo Tzigano di Lugagnano “El Bustri” Parolini al Bacanal del Gnoco a Verona

Si tiene oggi venerdì gnocolar a Verona, con un’atmosfera quasi primaverile, l’antichissimo rito carnevalesco della sfilata del Bacanal del Gnoco.

Il grande e coloratissimo corteo è partito alle 13.45 da corso Porta Nuova, per girare a destra in piazza Bra costeggiando il Palazzo della Gran Guardia, proseguirà in via degli Alpini, svoltare a sinistra per piazzetta Melvin Jones, attraversare piazzetta Municipio, per poi tornare in piazza Bra frontalmente a Palazzo Barbieri, con un secondo passaggio sempre di fronte il Palazzo della Gran Guardia, per poi imboccare via Roma.

Un percorso in parte differente da quello tradizionale, a causa dei problemi causati dai danneggiamenti subiti dalla grande stella in piazza Bra in fase di smontaggio.

Al Bacanal del Gnoco, apice del carnevale scaligero, certo non poteva mancare il 40esimo Tzigano di Lugagnano Giancarlo “El Bustri” Paroli, con la sua Tzigana Sonia Cordioli. Con loro la numerosa e allegrissima corte del Comitato Carnevale Benefico della frazione, con le insegne del carnevale di Lugagnano.

Nelle foto, Tzigani e corte carnevalesca durante la travolgente sfilata di oggi.