Anche lo Tzigano di Lugagnano Diego “El Tacolon” Zanolli al Bacanal del Gnoco di Verona

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, è tornata ieri 25 febbraio a Verona la grande sfilata del Venerdì Gnocolar, che ha coinvolto migliaia di persone nel centro della città in un’atmosfera di festa, pur pesantemente condizionata dai timori per i venti di guerra che stanno soffiando forte in Ucraina.

E proprio per dare un segno forte della vicinanza della nostra città al popolo ucraino vi è stato il grande applauso che ha aperto la sfilata, chiamato dal sindaco di Verona Sboarina, con una grande scritta “Peace” e l’appello a “fare il Carnevale, e non la guerra”, insieme al primo grande carro dedicato ai Queen dal gruppo di Ca’ degli Oppi.

A seguire altri sedici carri, come da tradizione molto colorati e pieni di riferimenti a realtà locali e nazionali, come il gruppo di Sant’Anna di Alfaedo che ha reso omaggio a “I nostri eroi” con un’infermiera che tiene in braccio l’Italia e un corpo di ballo in camice verde. A fare ovviamente gli onori di casa il Papà del Gnoco.

Alla sfilata ha preso parte anche il 39esimo Tzigano Diego “El Tacolon” Zanolli, con Barbara Bertagnoli e con la corte del comitato carnevale di Lugagnano.

Nelle foto Tzigano, Tzigana e corte nel corso della sfilata.