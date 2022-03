Anche l’Istituto comprensivo Virgilio manda aiuti al popolo ucraino: Raccolta di beni organizzata nei plessi di Sona

Anche la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Virgilio di Sona si mobilita per il sostegno al popolo ucraino: personale, famiglie e alunni hanno donato beni di prima necessità, che la Protezione civile ha poi portato alla Casa di Alice, centro a cui afferisce tutto il materiale raccolto nel territorio sonese.

La raccolta, promossa dall’istituto ed effettuata nei singoli plessi, si è svolta nella giornata di giovedì 24 marzo, e rientra nell’ambito di una serie di azioni di sensibilizzazione sui temi della guerra, della solidarietà e del volontariato.

Al momento dell’ingresso a scuola, alunne e alunni della primaria e della secondaria e bambine e bambini dell’infanzia hanno portato il loro “dono”, consegnandolo ai rappresentanti dei genitori che hanno generosamente offerto la loro disponibilità a collaborare e a raccoglierli in scatoloni nelle pertinenze esterne dei plessi.

La Protezione civile, coordinata da Bruno Sperotto, ha poi trasferito tutto il materiale raccolto alla Casa di Alice: le donazioni sono state così tante che per portare tutto al centro di raccolta di Lugagnano ci sono voluti due viaggi.

“Tutti sono stati coinvolti dal clima di collaborazione e forte è stata la voglia di aiutare i loro coetanei ucraini senza più nulla” , afferma la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Sona Maria Federici. E aggiunge: “Abbiamo assistito a una dimostrazione pratica di cittadinanza attiva da parte di tutti i nostri ragazzi, dai più grandi della scuola secondaria fino ai piccolini dell’infanzia, fatta di piccoli gesti che uniti formano una comunità di alunni consapevoli. È stato un momento molto sentito da alunni, famiglie e docenti”.

La dirigente conclude ringraziando tutte le persone coinvolte: “Grazie a tutti coloro che hanno donato, grazie alle mamme e ai papà che si sono resi disponibili e hanno gestito la parte pratica, grazie all’entusiastico contributo dei docenti della scuola e al signor Bruno Sperotto della Protezione civile di Sona che ha coordinato il trasporto dei beni al centro di raccolta di Lugagnano, ma anche grazie ai tanti nonni che sono venuti personalmente a portare il loro contributo”.

Anche il presidente del consiglio di istituto, Matteo Petterlini, oltre a dare supporto per la parte organizzativa, è stato presente la mattina della raccolta, e afferma: “Quello che posso riportare è il generoso contributo delle famiglie, i cui figli si sono fatti letteralmente carico, ed è questa la cosa che più mi commuove, di trasportare da soli e talvolta a fatica, se pensiamo ai bambini dell’infanzia, il materiale indirizzato soprattutto ai più piccoli. Minuto dopo minuto, in concomitanza della finestra di ingresso specifica per ogni plesso scolastico, sotto un sole splendente che ha fatto da cornice di buon auspicio a questo momento di mobilitazione, le scatole adibite alla raccolta si sono riempite di pannolini, biscotti, latte in polvere, biberon, detergenti ed alimenti, ed è stato letteralmente un assedio per i genitori che si sono offerti volontari a convogliare questa ondata di generosità negli scatoloni”.

“Con questo – conclude Petterlini – voglio esprimere, a nome del consiglio di istituto, gratitudine ai genitori che si sono mobilitati per l’accoglimento degli aiuti, alla Protezione civile cui è stato richiesto il trasporto del materiale fino al magazzino, ma soprattutto un elogio alla comunità intera che si è prodigata, come sempre, nel supporto dei più sfortunati”.