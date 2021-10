Anche il Museo delle Penne Nere di Lugagnano in Bra per il 149° della fondazione delle Truppe Alpine

Quello che è iniziato ieri è un fine settimana veronese tutto nel segno degli alpini, con il Tricolore che avvolge piazza Bra. L’Arena, la Gran Guardia e Palazzo Barbieri saranno, infatti, illuminati di verde, bianco e rosso, in occasione del 149° anniversario dalla fondazione delle Truppe Alpine.

Dopo due anni di sospensione a causa del Covid, la tre giorni è iniziata ieri con l’accensione dei colori dell’Italia in Bra, evento che ha dato il via ad una serie di iniziative e appuntamenti organizzati dalla sezione di Verona dell’Associazione nazionale alpini.

Oggi e domani piazza Bra ospita la cittadella alpina dove la sezione veronese dell’Ana ha allestito una serie di mostre statiche e, addirittura, una trincea multimediale, nella quale i visitatori possono provare dal vivo suoni e rumori della Grande Guerra, aiutati in questo singolare tuffo nel passato dalla presenza dei rievocatori in uniforme storica, tra i quali anche l’alpino Simone Giardini di Lugagnano.

In Bra da questa mattina sono presenti tende da ospedale e da truppa dove verranno proiettati filmati storici. A completare l’allestimento, il Museo storico della Baita di Lugagnano: nella foto sopra il capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fausto Mazzi con i responsabili del museo Albino Turata, Roberto Cristini e Giovanni Laorno e le penne nere della frazione davanti alla tenda trasformata in una succursale del museo storico. Con loro il presidente degli Alpini di Verona Luciano Bertagnoli ed il vicepresidente vicario Maurizio Toscan.

“Essere presenti in questi giorni in piazza Bra con il nostro museo – spiega Fausto Mazzi – vuole essere il nostro contributo importante alla ripartenza. Per dare un segno forte alla comunità che gli Alpini ci sono e ci saranno sempre”.

Stasera gli appuntamenti proseguono alla Gran Guardia alle 20.30 con il concerto del coro alpino El Biron e della Fanfara di Perzacco, ad ingresso gratuito con green pass.

Domani alle 9.15 presso il Sacrario del Cimitero Monumentale si tiene la cerimonia ufficiale, gli onori ai caduti e alla tomba del Milite Ignoto, di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario, con la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza delle autorità cittadine militari e civili. A seguire alle 11 in piazza Bra si tiene la messa, celebrata da vescovo Zenti.