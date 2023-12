Anche il dirigente del Liceo Medi di Villafranca Squarzoni interviene al 50° della Secondaria “Virgilio” di Sona

In occasione del 50° anniversario della scuola secondaria “Virgilio” di Sona” la nuova dirigente Sabrina Di Lauro – entrata in carica lo scorso settembre – ha voluto un evento per celebrare per questa importante scadenza. L’appuntamento si è tenuto martedì 19 dicembre presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo.

Il primo lotto della scuola media, l’attuale sede, fu costruito su un terreno acquistato nel 1964 con delibera consigliare n. 69 del 3 ottobre mentre è del gennaio 1973 la delibera di consiglio comunale che approvò il documento di collaudo statico. Nel 1983 l’edificio fu ampliato e fu sistemata l’area esterna.

L’evento per il 50° anniversario è stata anche occasione per incontrare i dirigenti scolastici che hanno diretto in passato la scuola e alcuni docenti in pensione, oltre che gli amministratori comunali che vollero la scuola. A fare gli onori di casa, oltre alla dirigente Di Lauro, anche il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina.

Tra gli invitati anche il dirigente del Liceo Statale Enrico Medi di Villafranca Professor Marco Squarzoni (nelle foto), che è stato dirigente presso la scuola di Sona proprio prima di assumere l’incarico al Medi e che nel suo intervento ha ricordato gli importanti anni di servizio svolti a Sona.