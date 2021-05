Anche a Sona si “Cercano Umani”. Comune, SOS e Pro Loco partecipano al progetto di promozione del volontariato del CSV

Quando nei ultimi giorni di aprile hanno iniziato ad essere visibili sui social ed in vari luoghi del territorio e della provincia di Verona post e manifesti dal titolo “Cercasi umani”, l’interrogativo che ogni persona si è posto lo portava probabilmente lontano dalla vera realtà sulla quale si basava questa originale campagna di promozione del volontariato promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Verona, con la partecipazione di una serie di realtà associative ed istituzionali decisamente importanti.

Una progettualità inedita che dopo alcune settimane si è evoluta con una serie di aggettivi (pigro/a, egoista, polemico/a, pessimista, deluso/a, timido/a, annoiato/a, insicuro/a, arrivato/a) che hanno iniziato a dare forma all’obiettivo che queste realtà si erano poste, fino a giungere all’evidenza di competenze specifiche (soccorritore velocista, pilota di sogni, pacificatore di eventi, seduttore creativo, eventologo, etc.).

Quando poi martedì scorso, il progetto è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, tutto è apparso alla luce del sole ed anche gli ultimi dubbi sono stati svelati.

Possiamo dire che questo progetto sia la più originale campagna di promozione del volontariato mai vista ma che nella sua essenza intenda trasmettere la normalità nella quale si svolgono le esperienze di volontariato nelle diverse associazioni del territorio veronese, Sona compresa.

Parliamo di normalità perché i volontari non sono degli eroi come talvolta rischiano di apparire a fronte di iniziate sociali particolarmente importanti. Non sono delle persone fuori dal normale. Sono persone con i propri difetti (pigro/a, egoista, polemico/a, pessimista, deluso/a, timido/a, annoiato/a, insicuro/a, arrivato/a), ma che comunque si sentono di dare del proprio tempo gratuitamente e quindi di essere dei volontari. Ed appunto talmente normali da potersi considerare semplicemente degli “umani”.

È questa la radice sulla quale si è basata la campagna che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi con iniziative sempre più destinate ad incidere nella vita di ciascuno di noi. Se il volontariato in genere si pone da tempo di fronte ad un problema di capacità di comunicare con le giovani generazioni e comunque di riuscire a trasmettere una semplice testimonianza di dono e di gratuità, al cuore di tutto va ripresa la radice data dall’umanità presente in tutte le persone.

E per questo quindi il progetto è iniziato con un semplice quanto provocatorio “Cercasi Umani”. Perché alla base di tutto e di ogni atteggiamento di partecipazione sociale quale è quello del volontariato ci sta l’umanità che anima queste persone.

È evidente che non sono i difetti che creano le condizioni per le quali le persone si avvicinano. L’umanità, che è presente in tutti, fa mettere sicuramente da parte gli stessi difetti per far emergere invece lo spirito che porta a mettersi a disposizione del prossimo.

Sul nostro territorio questa campagna è stata seguita dal Comune di Sona che ha favorito la diffusione sul territorio e sui social dei primi messaggi, e da due associazioni in particolare: SOS Sona e Pro Loco Sona.

SOS Sona grazie alla sua radicata e strutturata presenza data anche dal particolare servizio sanitario che svolge da più di 25 anni, ha partecipato alla fase di ideazione che, assieme ad altre associazioni della provincia, hanno affiancato il CSV Verona nella fase progettuale.

Pro Loco Sona, ha aderito nella seconda fase di promozione coordinata sempre dal CSV Verona, dove hanno preso forma le modalità di comunicazione progettate.

Anche in questa occasione quindi il territorio di Sona partecipa ad iniziative innovative che danno la possibilità di alzare lo sguardo oltre una quotidianità che rischia di far involvere e minare il tessuto sociale costruito in decenni di vita. Possiamo quindi dire in modo sicuramente ottimistico che con questo progetto è possibile ridare speranza ed una opportunità sia alle realtà associative che alle stesse singole persone che, appunto nella loro umanità, sentono di poter dare qualcosa ma non riescono a capire come.

Concludiamo invitando i nostri lettori a dare visibilità ed a parlare di questa iniziativa nelle prossime settimane ricordando che il progetto trova la sua prima fonte informativa nel portale Cercasi Umani, ma che ad un secondo livello consente di approfondire le diverse opportunità disponibili grazie al portale a questo connesso Verona Volontariato.

Visitateli e fatevi un’idea di quanti spunti si possono trovare e non dimenticate quanto SOS Sona e Pro Loco Sona stanno proponendo come ruoli per aderire alle loro attività. Riscoprite quindi la vostra umanità!