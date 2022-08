Amianto abbandonato sul territorio: Il Comune di Sona affida lo smaltimento ad una ditta di Valeggio

La piaga dei rifiuti abbandonati lungo le strade o nei campi, invece di essere correttamente smaltiti, affligge da sempre anche il nostro territorio.

Ad aggravare il problema si verifica il caso di quando ad essere abbandonati sono anche rifiuti speciali, particolarmente inquinanti. Recentemente nel corso delle operazioni di pulizia del territorio sono stati, infatti, rinvenuti dei materiali contenenti amianto, scaricati da ignoti su aree comunali.

La particolarità di quel tipo di materiale richiede che debba essere trattato e smaltito con le opportune precauzioni, da ditte specializzate e attrezzate per questo tipo di intervento.

Per questo motivo il Comune di Sona negli scorsi giorni ha affidato ad una ditta di Valeggio sul Mincio l’incarico per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto rinvenuto sul territorio comunale, per un importo di 3.904 euro.