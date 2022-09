“Ambiente, giovani ed Europa”. Le priorità del programma del PD spiegate a Sona dall’onorevole Alessia Rotta

In concomitanza all’evento organizzato dal centrodestra sonese a Lugagnano, anche il PD di Sona ha organizzato un incontro con la cittadinanza in vista delle prossime elezioni politiche.

La serata si è tenuta in Sala Affreschi a Sona ed è stata moderata da Giovanni Forlin, segretario del circolo del Partito Democratico, che ha ospitato l’onorevole Alessia Rotta, deputato dal 2013 nelle file del PD e oggi candidata al collegio uninominale della Camera per le elezioni politiche del 25 settembre.

I temi trattati nell’arco della serata sono stati molteplici, ma primo fra tutti l’importanza di andare a votare, come occasione per esprimere il contributo civico e valorizzare il proprio ruolo decisionale all’interno della comunità, al di là dei pregi e dei difetti della legge elettorale.

Sala affreschi a Sona durante la serata organizzata dal PD. Sopra, Giovanni Forlin introduce Alessia Rotta.

Fra le tematiche, inoltre, sostanziali toccate durante la serata ricordiamo il problema energetico, derivante non solo dalle conseguenze geopolitiche ed economiche della guerra in Ucraina, ma anche come transizione verso le fonti rinnovabili, essenziali per combattere (e convivere) con l’emergenza climatica. Non solo, dunque, energia, ma anche agricoltura sostenibile ed economia circolare, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela del territorio e della risorsa idrica. Tutti ambiti finanziati dal PNRR.

Altro argomento rientrante fra le priorità del programma del Partito Democratico riguarda i giovani, come ha spiegato Alessia Rotta: occorre, infatti, rendere il nostro Paese più attrattivo, fare in modo che i giovani rimangano in Italia e contribuiscano a creare valore nel nostro territorio. E il primo passo verso questa direzione è ridurre il cuneo fiscale, garantendo prospettive economiche più stabili e positive.

Non è mancato, infine, l’argomento Europa, ente sovranazionale che ci permette di avere un ruolo all’interno di un mondo sempre più complesso, in cui si confrontano giganti economici e politici.

Presenti alla serata anche Luca Trentini, sindaco di Nogarole Rocca, e Giacomo Tomezzoli, Vice segretario del PD di Verona.