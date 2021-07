Amadeus: “Abitavo in via Risorta a Sona. E per uno che ama la musica il nome Sona è stato un presagio!”

Quando sarà in Arena a condurre il suo spettacolo, il signor Amedeo Sebastiani avrà compiuto i suoi 59 anni. E diciamolo subito, li porta benissimo. Vestito raffinatamente casual, sempre sereno e sorridente, il presentatore partito dalle radio di Verona per arrivare a Sanremo come direttore artistico, è in città in questi giorni per preparare due serate, il 12 e il 14 settembre in Arena, che vedranno protagonisti i cantanti degli anni 60 70 80. Interpreti e canzoni originali. Per cominciare gli Europe, Umberto Tozzi, Gazebo, Raf, Loredana Bertè, Orietta Berti… ma trattative sono in atto con tanti altri artisti fortissimi.

Amadeus si gode l’enorme popolarità, con l’unanime consenso di pubblico e addetti ai lavori ottenuto anche aver fatto diventare un vero e proprio evento discografico il Festival di quest’anno, avendo scelto pezzi diventati assolutamente importanti nel panorama delle sette di note di casa nostra.

I Maneskin hanno conquistato il mondo, la Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino è diventata una delle canzoni più popolari degli ultimi dieci anni; per non parlare del clamoroso rilancio di Orietta Berti e del successo assolutamente fragoroso della giovanissima Madame. E stiamo evidenziando solo i fenomeni più eclatanti.

Il Festival di Sanremo 2021 è stato difficilissimo e completamente privo di ospiti stranieri, realizzato senza pubblico. Eppure “Ama” lo ha reso apprezzatissimo anche dai giovanissimi e, vista la vittoria rockeggiante pure all’Eurofestival dei già citati quattro ragazzi romani, è diventato un Festival di svolta epocale.

Per questo, ve lo scrive subito chi nell’ambiente circola da un po’ di tempo, sono pronto a dichiarare che il proposito di Amadeus di non rifare Sanremo cadrà nel vuoto. Perciò mi espongo: Amadeus sarà il presentatore e conduttore artistico anche del Festival 2022. L’ufficialità non serve. Gli ho letto negli occhi che sarà così.

E allora la chiacchierata diventa fluida, piacevole, a tratti confidenziale come si fa quando incontri un amico a cui puoi chiedere tutto senza remore.

Bentornato a casa Amedeo!

Grazie. E’ bello essere qui perché ho vissuto qui da quando avevo sette anni a poco meno di venti. E proprio quel periodo della mia vita che mi ha visto indirizzare le mie attitudini a fare questo lavoro che mi piace e mi appassiona moltissimo. Pensa che farò queste due serate e sarà la mia prima volta in Arena. Ci sono entrato solo nel retropalco per fare le interviste ai cantanti come hai fatto molte volte anche tu. Per cui sarà un’emozione fortissima, perché l’Arena ha un fascino che ha solo l’Arena.

Dai raccontaci dei tuoi tempi in radio…

Ho cominciato a Blu Radio Star, trasmettevo sottoscala, ma mi sembrava una cosa pazzesca anche se la radio si sentiva solo in Borgo Venezia. Uscito dal quartiere la radio non si sentiva più. Io abitavo a Ponte Catena, i miei amici non potevano ascoltarmi alla radio. Allora prendevo la mia Cinquecento e li portavo in Borgo Venezia così potevano sentire le mie trasmissioni.

Guarda però che sei l’orgoglio dei lettori del Baco, e quindi mi devi dire qualcosa di quando abitavi a Sona.

Eh sì certo! Abitavo in via Risorta. Per un periodo, prima di andare a Milano, i miei genitori avevano deciso di abitare fuori città e scelsero appunto Sona. In quel periodo lavoravo già con Cecchetto e quindi facevo la spola Sona-Milano e tornavo solo per dormire. Tieni conto che, siccome Claudio allora cercava solo persone di Milano, dissi al volo la bugia di avere la casa a Milano per poter sostenere il provino. Fu così che mi prese e allora, per tenere nascosta la cosa, mi svegliavo prestissimo la mattina, andavo in stazione a Verona a prendere il treno per raggiungere la metropoli. Durò diversi mesi, non ce la facevo più. Comunque di Sona ho un ricordo molto carino, è un posto molto piacevole in cui vivere per il suo territorio affascinante e peraltro anche vicino al Lago. Perciò ero contento di abitare a Sona perché ovviamente rispetto a Corso Milano potevo raggiungere più agevolmente la zona del Garda. Ma poi, scusate, il nome del vostro paese, meraviglioso paese, amici che parlate il dialetto veronese… “Sona”… non vi pare una sorta di presagio per uno che ha sempre vissuto con la musica?

Hai ragione! Ma raccontami, che effetto farà rivedere i cantanti che intervistati nel retropalco al Festivalbar, stavolta di fronte all’Arena festosa?

Guarda, è una sensazione strana. L’ho già vissuta facendo Sanremo. Ritrovo cantanti che ho intervistato anche trenta, quarant’anni fa. Lo dicevo qualche giorno a Red Canzian, ricordando le mie interviste ai Pooh quando ero a Radio Blu a Villafranca. E’ chiaro che poi instauri un rapporto di amicizia e presenti l’artista come ospite Diciamo che è come un ragazzino che va in campo come raccattapalle a vedere un giocatore e dopo un po’ di anni diventa calciatore e poi se lo ritrova in campo. Una volta uscii da una intervista coi Pooh e una ragazzina mi chiese un autografo e io feci la firma scrivendo “Amedeo Sebastiani quello che ha intervistato i Pooh!”.

Cosa dire in conclusione su Verona e l’Arena?

Qui a Verona è partito tutto. Qui ho conosciuto Vittorio Salvetti. Andavo all’Hotel San Luca e lo aspettavo, una volta anche sei ore. Lui mi ha portato all’interno dell’Arena di Verona. E’ stato lui a presentarmi Cecchetto. Era il 1984. Mi confidò anni dopo che me lo presentò per “sbolognarmi”, non ne poteva più di me e mi mollò a Cecchetto. Li cominciò la mia avventura, e Salvetti poi mi chiese spesso consigli quando facemmo insieme il Festivalbar. Cinque Festivalbar ho fatto, ma mai all’Arena di Verona che era stata vietata al pop dall’allora ministro Ronchey. Finalmente però il prossimo settembre potrò godermi l’abbraccio del pubblico che a Sanremo non c’era, e vedrete che sarà una super festa perché le canzoni del trentennio 60 70 80 sono conosciute da tutti, cantate e ballate pure dalle nuove generazioni. Farò anche il vero e proprio deejay mettendomi in una console come facevo quando ero ragazzo nella realtà veronese. Ci divertiremo!