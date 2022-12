Alpini e Marinai, una preziosa convivenza (poco conosciuta) nel Forte Lugagnano per preservare la memoria

A Lugagnano, come i tanti paesi e città d’Italia, sono rappresentati tutti corpi militari in cui hanno fatto la naja la maggior parte degli italiani fino al 30 giugno 2005, data in cui è stata dichiarata la fine della leva obbligatoria.

Alla fine del periodo di leva le associazioni d’Arma, nate nel secolo scorso, sono state il naturale bacino di raccolta per tutte quelle persone affezionate e identificate con il corpo militare in cui hanno prestato servizio. Una affiliazione elettiva che si è, pian piano nel tempo, trasformata assumendo contorni sempre più legati all’impegno civico nelle comunità, in particolare al mondo del volontariato.

In questo senso sta sempre più prendendo piede (e per fortuna aggiungo io) l’affiliazione delle figure degli amici dei, siano essi Alpini, Fanti, Marinai o altro. Cioè persone che non necessariamente hanno fatto la naja o l’hanno fatta in quel corpo specifico, ma che si avvicinano al gruppo anche solo per amicizia, affetto o affinità elettiva.

Abbiamo intervistato tre Lugagnanesi Doc che, oltre a essere affiliati alla propria associazione D’Arma, nel sono anche i presidenti: Fausto Mazzi capogruppo degli Alpini di Lugagnano, Paolo Moletta presidente dell’associazione nazionale Marinai d’Italia sezione di Verona e Simone Giardini presidente dell’associazione culturale Gruppo Storico del 6° Alpini del battaglione Verona.

Li abbiamo incontrati presso il Forte Rudolf, ai più noti come forte Lugagnano situato nel territorio di San Massimo sulla strada che porta appunto a Lugagnano. Una splendida struttura militare realizzata tra il 1860 e il 1861 dall’Impero Asburgico che in quell’epoca dominava la città di Verona. In questo sito Marinai e Alpini rievocatori hanno una sede assegnata loro dal Comune di Verona, divenuto proprietario del sito dopo la cessione da parte del Demanio.

Alpini e marinai. Dalle alte cime delle montagne alle immense distese d’acqua dei mari. Sono corpi militari leggendari su cuisono stati scritti fiumi di pagine di storia legata sia alle vicende belliche del passato e del presente sia a quelle quotidiane, scandite dall’impegno civico e sociale. Rapporti ricchi di fratellanza d’arme ma anche di sana rivalità.

L’interno del Forte Lugagnano. Sopra, da sinistra Paolo Moletta, Simone Giardini e Fausto Mazzi (foto Mario Pachera).

“La sezione A.N.M.I. di Verona – ci racconta Paolo Moletta – è stata fondata ufficialmente nel 1945, anche se si hanno evidenze di manifestazioni in zona Lago di Garda già nel 1928. In ogni provincia ci sono una o più sezioni, un po’ come i gruppi Alpini nei vari paesi. Potrebbe non sembrare ma Verona ha avuto, tra le sue fila, molti marinai. Il bacino di reclutamento era rappresentato dagli Istituti Tecnici. Su una nave si svolgono molti lavori tecnici e manuali, per cui avere già una infarinatura e una preparazione di base costituivano fattore di preferenza. Io ho fatto le scuole superiori dai Salesiani per cui ero un candidato ideale per il reclutamento in marina”.

La sezione di Verona consta di 120 soci e Paolo ne è il presidente dal 2017. Un mandato di presidenza ha la durata di quattro anni per un massimo di tre mandati consecutivi. “Come per gli Alpini abbiamo anche noi gli amici che si chiamato aggregati – precisa Moletta -. Dopo cinque anni un aggregato acquisisce gli stessi diritti dei soci marinai fino a poter assumere anche la carica di presidente. Questa possibilità richiede l’avvallo della direzione nazionale che ha sede a Roma, non essendo l’aggregato un marinaio di leva”.

La sede dei Marinai è aperta tutti i giovedì pomeriggio dalle 17 alle 20 e una domenica ogni altra tra le 9 e le 13 ed è visitabile. La domenica generalmente si tiene sempre un momento conviviale tra i soci. “Facciamo attività all’esterno nelle occasioni in cui il Comune richiede la nostra presenza: nelle onoranze funebri militari, nelle ricorrenze, nelle feste di precetto, nelle rievocazioni. Abbiamo la titolarità a Verona – precisa Moletta – della rappresentanza dell’Istituto del Nastro Azzurro, una organizzazione nazionale che ha lo scopo di patrocinare iniziative di carattere patriottico quali raduni di ex combattenti, visite ai campi di battaglia e ai monumenti ai caduti e molto altro, rivolte soprattutto studenti. In esso vengono portati avanti principi di amor di patria cercando di diffonderli soprattutto tra i più giovani. Vi sono iscritte le medaglie d’oro al Valor Militare d’Oro, d’Argento, di Bronzo e la Croce di Guerra. Le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al valore dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La costituzione dell’Istituto risale al 1923”.

“Il nastro Azzurro – aggiunge Fausto Mazzi rinforzandone il significato – ha la precedenza di passo in qualsiasi schieramento e manifestazione nazionale”. “Fino a prima della pandemia – ci dice Moletta – ospitavamo spesso anche scolaresche in visita. Speriamo che a breve si possa riprendere.”

“L’arrivo dei rievocatori del 6° Alpini qui al Forte – spiega Simone Giardini – risale al 2019. Per puro caso venimmo a conoscenza della disponibilità di uno spazio. Stanchi di tenere le nostre divise e attrezzatture letteralmente sotto i letti a casa nostra, cogliemmo l’occasione e ci trasferimmo, armi e bagagli, qui”.

La sede è molto accogliente, si respira la storia Alpina della Prima Guerra mondiale. Un manichino indossa la tipica divisa in panno verde delle truppe dell’epoca, lì vicino un basto da soma a ricordare il rapporto viscerale tra l’alpino e il mulo, appese alle pareti in bella evidenza tante foto militari storiche dell’epoca.

“L’associazione – ci ricorda Giardini – consta di 20 soci. Entriamo in piena attività dimostrativa e informativa sulla Prima Guerra mondiale a partite dai primi di maggio, con l’Adunata Nazionale. Sfiliamo per primi all’apertura dell’Adunata e poi di nuovo davanti allo schieramento della sezione di Verona. Da lì inizia un percorso di presenza in altri circa 20 eventi fino alla fin dell’anno. Tra le esperienze che ci gratificano di più annoveriamo gli interventi didattici che facciamo nelle scuole, dove non si parla solo di fatti d’arme e di guerra, cerchiamo di dare una visione più ampia raccontando di com’era la vita di quei tempi e di cosa facevano quei giovani strappati alle loro famiglie, ai loro affetti, ai loro lavori e mandati al fronte a combattere”.

Le associazioni d’arma nacquero quindi per reiterare nel tempo le tradizioni militari del nostro paese. Sono diventate anche custodi della memoria di milioni di italiani e delle loro famiglie, letteralmente scaraventati in un turbine privazioni e di lutti generati dai conflitti mondiali. Non si dovrebbe mai parlare di guerra ma solo di pace tra i popoli. Ma la pace richiede spesso il sacrificio della guerra. Questo ci racconta la nostra storia e questo dobbiamo mantenere vivo nei nostri ricordi.

Un momento dell’intervista (foto Mario Pachera).

All’interno del Forte Lugagnano sono ospitate ben sedici associazioni di Verona, ognuna con una propria sede ed i Marinai sono i referenti della struttura nei confronti del Comune. Ci sono poi due musei di storia bellica, uno statico della prima e uno dinamico della seconda guerra mondiale.

L’assegnazione dell’area alla rete delle associazioni è iniziata proprio con i Marinai nel 2008. “Un paio d’anni – ricorda Moletta – per sistemare e riassettare la struttura abbandonata a se stessa. Ci siamo poi stabiliti con al nostra sede nel 2010”. All’interno del forte si respira una atmosfera che sa di antico e quasi epico.

Ricordiamo che è una struttura costruita durante le Guerre di Indipendenza con la maestria che contraddistingueva lo stile degli architetti imperiali asburgici: solidità, potenza e maestosità strutturale che davano sicurezza a chi viveva all’interno e incuteva timone a chi pensava di poterlo attaccare. Ad indipendenza raggiunta e con la proprietà passata nelle mani del neonato stato italiano ne parlò approfonditamente Emilio Salgari durante delle manovre militari tenutesi nel 1887. In epoca abbastanza recente e mentre era ancora attiva la leva militare, si ricordano frotte di najoni che uscivano da li a piedi la sera per recarsi in città o venire anche a Lugagnano. Sulle altane che circondano il perimetro ricordo distintamente la presenza delle guardie.

Lo chiediamo congiuntamente a Simone, Paolo e Fausto: quale sarà il futuro delle Associazioni d’arma? “È evidente – ci dicono all’unisono – che venendo a mancare l’apporto del servizio di leva le nostre organizzazioni stanno via via perdendo la loro consistenza numerica. L’avanzare del tempo e dell’età degli iscritti è un’erosione costante che ci porta verso un destino segnato dall’oblio. Passerà magari un altro ventennio, con alti e bassi, ma la strada è segnata”.

Che fare quindi per cercare di preservare l’immenso capitale storico, culturale ed umano e ritardare il più possibile questo destino? “Diversificazione e aggregazione sono le parole chiave – afferma Paolo –. Gli Alpini sono stati dei precursori in questo senso dando vita alla loro colonna mobile di Protezione Civile. Un modo intelligente per attirare alla causa non solo alpini ma anche persone provenienti di altri corpi o anche cittadini che non hanno mai fatto il servizio militare”.

“Concordiamo pienamente con Paolo – ci dicono Simone e Fausto rinforzando quanto da lui affermato -. Non possiamo non constatare, e lo facciamo anche molto contenti di ciò, che gli amici degli alpini che si stanno inserendo nei vari gruppi sono linfa vitale per il movimento”. “La A.N.M.I – prosegue nel suo discorso Moletta – ha una età media dei soci molto elevata. Gli aggregati sono una opportunità per il movimento e una bella boccata di ossigeno”.

Per fare aggregazione servono si le energie di chi si mette in pista per fare, ma servono anche il luoghi in cui farlo. Il Forte Lugagnano, da questo punto di vista, ha un potenziale enorme. “Non è semplice operare qui – ci dicono Paolo e Simone – saremo grati sempre e comunque al Comune di Verona per questi spazi che prima non avevamo. Avere un luogo in cui portare il nostro materiale, in cui allestire uno spazio espositivo, in cui intrattenerci con momenti di aggregazione è tanta roba. Aiuta a rinforzare positivamente il nostro senso di identità e appartenenza alle nostre organizzazioni, aiuta a fare squadra e ad aggregarsi con altre realtà che hanno si le loro sedi ma condividono uno spazio comune”.

La non semplicità operativa è da ricondurre al mantenimento, la cura e lo sviluppo dell’immenso patrimonio immobiliare del forte. È una delle note, se non dolenti, che lasciano ampi spazi a miglioramenti. Chi opera in sinergia con gli enti pubblici sa che le dinamiche di relazione non sempre sono fluide. Non dipende alle persone, riteniamo che nelle intenzioni qualsiasi amministratore pubblico voglia la massima cooperazione con il territorio. I regolamenti, i contratti, le normative e le leggi che regolano le amministrazioni comunali non agevolano la libera iniziativa dei cittadini nel rimboccarsi le maniche e agire concretamente sugli spazi comuni.

“Vorremmo migliorare l’ambiente dove siamo – affermano con forza Simone e Paolo – vorremmo pulire, disboscare, rendere più accogliente lo spazio del forte. Ma non possiamo agire con la libertà e l’intraprendenza che ci anima. Dobbiamo sottostare ai pareri vincolanti degli uffici comunali. Lo comprendiamo, lo rispettiamo, ma vorremmo avere più spazio d’azione”.

Il forte è un luogo di alto valore storico ed è chiaramente soggetto a vincoli ambientali e monumentali. Ci chiediamo però: sterpaglie, rampicanti, infestanti, strade sconnesse o altro cosa centrano con i vincoli a cui la struttura è sottoposta? Non sono forse la manifestazione di un lento declino e abbandono che farà si che, nel tempo, un altro bene storico finirà nell’oblio della dimenticanza?

“Il futuro della Associazioni d’arma – ci dice Fausto – sta nella capacità di lavorare assieme e fare squadra. Non solo tra associazioni d’arma tra di loro ma con tutto il movimento del volontariato delle comunità in cui viviamo. Noi Alpini abbiamo storia, struttura, organizzazione. Possiamo essere traino importante per il moto perpetuo delle tante organizzazioni che si spendono per il territorio”.

“Gli stessi gruppi alpini presenti capillarmente in tutta la provincia – sottolinea Simone – devono fare più squadra tra di loro. Il nostro obiettivo come gruppo storico del 6° Alpini è riuscire a stabilire un punto di contatto con ogni baita territoriale e poi da li fare attività di promozione sul territorio. Va bene andare nelle scuole come gruppo storico, ancora meglio è andare con il gruppo storico e il gruppo locale assieme”.

La bella chiacchierata volge al termine. La visita al Forte è stata una piacevole scoperta, l’intervista a Paolo, Simone e Fausto una conferma sul fatto che esistono ancora persone che hanno voglia di impegnarsi per “combattere” il passare del tempo e l’assuefazione ad un progressivo venire meno del ruolo e della presenza dell’associattivismo.

È un problema che non riguarda solo Alpini o Marinai, è un nuovo fenomeno sociale, acuito dalle difficoltà indotte da periodo di pandemia. Un pilastro del nostro welfare nazionale sta perdendo qualche pezzo per strada. Serve uno scatto di reni. Il valore delle persone che si prestano al bene comune è un patrimonio immenso delle nostre comunità. Non va disperso né abbandonato a se stesso.