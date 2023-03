“Aloà Parrucchieri” a Lugagnano: 35 anni dalla parte della cura e della bellezza dei capelli

Quest’anno, Monica Tomelleri, titolare di “Aloà Parrucchieri – Per i tuoi capelli salute e beltà”, festeggia i 35 anni di attività. Il salone di via Generale C. A. Dalla Chiesa 38 a Lugagnano è stato completamente rinnovato a gennaio dello scorso anno, con l’inaugurazione del nuovo brand.

Il servizio che offre ai clienti è apprezzatissimo, per la capacità di Monica e del suo team di prendersi cura della bellezza ma anche della salute di cute e capelli.

“Ciò che trentacinque anni fa mi ha spinta ad aprire un salone tutto mio – racconta Monica – è stata la voglia di soddisfare le reali esigenze di bellezza e cura di chi avevo davanti. Per noi, seguire i nostri clienti nella loro evoluzione di bellezza, con percorsi mirati in grado di donare salute a cute e capelli, è un grandissimo onore. Quando ho aperto il mio primo salone avevo 20 anni. Ho scelto di intraprendere questa strada dividendomi tra Milano e Roma, per formarmi e in seguito per insegnare la bellezza, la cura e tricologia, elementi che sono diventati poi il fulcro di tutto il lavoro che io e il mio team svolgiamo in salone”.

E aggiunge: “Quello che contraddistingue il nostro metodo di lavoro è l’andare oltre la bellezza occupandoci anche della cura di cute e capelli. Per questo motivo, a gennaio dello scorso anno, abbiamo deciso che anche il nostro brand doveva rappresentarci”. È nato così “Aloà”, nome che racchiude le due parole che ispirano la filosofia del salone: “aloe”, per le sue proprietà benefiche universalmente riconosciute per la cura di cute e capelli e “aloha”, il saluto hawaiano che esprime un’intensa relazione di premura e affetto verso gli altri.

Nelle foto di Mario Pachera il salone Aloà e Monica con le sue collaboratrici.

“Mai come in questo anno – afferma Monica – abbiamo sentito forte l’approvazione e l’apprezzamento dei nostre clienti e di chi ci ha poi conosciuto grazie all’inaugurazione del nuovo brand. Forti della nostra esperienza e continua formazione nel campo tricologico abbiamo scelto di offrire ai nostri clienti il “tricotest”, una consulenza tricologica micro e macroscopica, che si avvale di un’attrezzatura all’avanguardia che, associata ad un’intervista, ci permette di conoscere e di fotografare il reale stato di salute di cute e capelli. Siamo orgogliose di ricevere la stima e la gratitudine dei nostri clienti che si sono affidati alla nostra consulenza”.

La filosofia di lavoro che Monica condivide insieme al suo team, formato da Donatella ed Elisa, ha portato l’attività a una costante crescita ed evoluzione: “Siamo fondamentalmente convinte – afferma rivolgendosi direttamente a chi legge – che cura e bellezza vanno di pari passo per creare un’immagine di te in grado di valorizzarti. È questo che facciamo da 35 anni. È questo che continueremo a fare nei prossimi anni. Da sempre dalla parte della bellezza, da sempre dalla parte della cura, da sempre dalla tua parte”.