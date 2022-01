Aloà parrucchieri a Lugagnano: esperienza e benessere per i capelli. Inaugurato il nuovo brand del salone di Monica Tomelleri

Redazionale

Professionalità e competenza, radicate in un’esperienza trentennale oltre che nella formazione continua, ma anche attenzione alle esigenze e ai desideri della clientela, per garantire ai capelli salute e bellezza. Il tutto in un ambiente rilassante, dove ogni dettaglio è pensato per rendere il tempo trascorso nel salone un momento di benessere.

Questa è la proposta che Monica Tomelleri e le sue collaboratrici, Donatella ed Elisa, offrono nel negozio di via Generale C.A. Dalla Chiesa 38 a Lugagnano, aperto nel 1988 e recentemente rilanciato, dopo il restyling degli interni e delle vetrine, con il nome “Aloà”.

Il nuovo brand, inaugurato il 18 gennaio alla presenza anche del sindaco Mazzi (nelle foto di Mario Pachera), racchiude le due parole che ispirano la filosofia del salone: “aloe”, per le proprietà benefiche universalmente riconosciute per la cura di cute e capelli, e “aloha”, il saluto hawaiano che esprime un’intensa relazione di premura e affetto verso gli altri.

Il salone è stato completamente rinnovato per diventare specchio della filosofia del nuovo brand: è stata realizzata un’ampia cabina per la consulenza d’immagine, la consulenza cromatica e la consulenza tricologica, lo spazio per i diversi servizi è molto più luminoso e, per rendere più rilassante il momento della detersione, è stata creata una parete con un bosco di faggi. Non è stata trascurata nemmeno l’immagine esterna del salone: sono state infatti rinnovate le vetrine, a cui è stata data una impronta più di tendenza.

La competenza di Monica nasce da anni di formazione ed esperienza: mentre frequentava l’Accademia d’Arte e Acconciatura di Milano, lavorava in un negozio nel centro storico di Verona, per poi arrivare ad aprire il proprio salone a soli 20 anni, forte delle conoscenze maturate e della sua passione per i tagli e le acconciature alla moda.

“La scelta di usare prodotti di qualità – racconta – ha fatto sì che le mie conoscenze si allargassero anche alle problematiche del cuoio capelluto e dei capelli. A questo punto oltre che di moda, mi sono appassionata anche alla microscopia e biotipologia. Un mondo sempre più affascinante, tutt’oggi è uno dei miei cavalli di battaglia”.

A Milano ha cavalcato le pedane dei concorsi di tagli moda e a Roma si è specializzata nelle problematiche della cute e dei capelli, fino a diventare consulente per La Biosthetique, azienda leader nel settore della cura e della bellezza. Un lavoro, quello di consulente, che porta avanti ancora oggi: “Infatti – spiega – nei fine settimana mi occupo di formare il personale dei saloni più importanti d’Italia. Trasmettere la mia conoscenza a colleghi è per me motivo di grande soddisfazione e di continua crescita”.

Il suo percorso formativo e professionale l’ha portata alla consapevolezza che un problema ai capelli può cambiare la percezione di se stessi, indebolendo anche l’autostima. “Per questo motivo – afferma – la priorità è quella di portare ogni cliente ad ottenere il massimo dai suoi capelli partendo sempre dalla salute del suo cuoio capelluto, perché, come recita il nostro motto, una cute sana produce un capello sano”.

Per conoscere meglio l’attività è possibile visitare il sito internet www.aloaparrucchieri.it, oltre che seguire le pagine Facebook (Aloà Parrucchieri) e Instagram (aloà.parrucchieri) del negozio.