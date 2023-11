Alla scuola Pellico di Lugagnano, un acero rosso intitolato a Giulia Cecchettin

Un acero rosso per celebrare la Giornata nazionale degli alberi, ma anche per ricordare Giulia Cecchettin, la ventiduenne veneziana uccisa dall’ex fidanzato l’11 novembre scorso.

L’albero è stato piantato, martedì 21 novembre, nell’area esterna antistante la scuola primaria Silvio Pellico, nel corso di un evento organizzato dall’istituto comprensivo di Lugagnano e dall’amministrazione comunale. Lo stesso giorno in cui, in tutte le scuole, si è tenuto un minuto di silenzio in memoria dell’ennesima vittima di femminicidio.

L’obiettivo della Giornata nazionale degli alberi è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare, a tutti e soprattutto ai più giovani, il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste nella conservazione della biodiversità.

All’evento organizzato presso la Pellico di via Carducci hanno partecipato la dirigente scolastica Miriam Avila, con alunni, alunne e docenti, il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, con l’assessore all’ecologia Paolo Bellotti, l’assessore al verde pubblico Maurizio Moletta, il consigliere Enrico Cordioli, e alcuni rappresentanti della polizia locale e dei carabinieri forestali della stazione di Costermano.

A ogni classe della scuola primaria è stata affidata la realizzazione e la cura di un’aiuola nella quale piantare delle viole. A questo fine sono stati consegnati alle classi 5 badili a misura di bambino, 5 annaffiatoi, 25 sacchi di terra piccoli, guanti, e 250 piantine di viole per allestire le aiuole. I carabinieri forestali di Costermano hanno consegnato, invece, al Comune di Sona 20 piante da posizionare sul territorio comunale.

Durante l’evento, come si diceva, è stato anche previsto uno spazio di riflessione sulla violenza contro le donne, dopo l’ennesimo caso di femminicidio che ha sconvolto il nostro Pese. “Oggi celebriamo la Giornata nazionale degli alberi – ha detto l’assessore Bellotti, rivolgendosi a bambini e bambine -, ma vogliamo anche ricordare una ragazza più grande di voi che non c’è più e che si chiamava Giulia Cecchettin. Per questo motivo abbiamo fatto un minuto di silenzio e per questo vorremmo dedicare quest’albero, un acero rosso, a Giulia. Quest’albero diventerà l’albero di Giulia“.

“La nostra speranza – ha aggiunto – è che quest’albero diventi grande e forte come il pensiero che usare la violenza contro chiunque e soprattutto contro le donne è sbagliato e non si deve mai fare per nessun motivo, bisogna sempre avere rispetto per tutti e tutte“. Le foto del servizio sono di Mario Pachera.