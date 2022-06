Alla scoperta della bellezza e della storia del territorio. In settanta a San Giorgio in Salici per la camminata organizzata dal Comune

Il tempo non è stato dei migliori, dopo alcuni giorni invece di piena estate, ma certamente le nuvole basse non hanno rovinato i meravigliosi panorami di San Giorgio in Salici la mattina di domenica 29 maggio, in occasione della “Camminata storico-ambientale” organizzata dall’ufficio ambientale del Comune di Sona.

Una settantina le persone che si sono presentate alle 8.30 presso gli impianti sportivi, per poi affrontare il percorso, della lunghezza di 10 chilometri circa, attraverso la bellezza della campagna, immersi nelle colline moreniche tra massi erratici, stagni e boschi.

Lungo il percorso il numeroso gruppo ha attraversato le bellissime contrade Gaburri, Castelletto, Guastalla Nuova, Guastalla Vecchia, Corte Pietà, San Rocco e Corte Turco.

Ad illustrare le caratteristiche di flora, fauna e alberi secolari i carabinieri forestali, mentre l’appassionata di storia locale Maria Grazia Quagini ha spiegato la storia delle località toccate lungo il percorso.

Per il Comune di Sona era presente il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina. Con lui l’assessore Elena Catalano ed i consiglieri Maurizio Moletta, Orietta Vicentini e Vanna Ghini.