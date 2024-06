Alla scoperta del Monte Baldo. Una giornata in mezzo alla natura per i bimbi della scuola dell’infanzia di Palazzolo

Sabato 1 giugno alcuni bimbi della scuola dell’infanzia di Palazzolo “Cavalier Girelli”, insieme alle loro famiglie, sono andati alla scoperta del Monte Baldo. L’iniziativa è stata proposta, in accordo con la coordinatrice della Materna, da uno dei genitori, Andrea Miotto. L’idea è stata quella di offrire ai bambini un’attività immersiva a contatto con le bellezze naturali del nostro territorio montano.

Le famiglie partecipanti hanno camminato insieme lungo un facile sentiero adatto ai bambini per circa due ore e i piccoli non si sono mai tirati indietro, anzi, la voglia di avventura e il piacere di stare insieme hanno permesso loro di divertirsi e scatenarsi in mezzo alle bellezze naturali che offrono le nostre montagne poco prima dell’estate, in una giornata di sole limpido, tra le variegate fioriture del Baldo.

“Siamo partiti poco dopo Malga Valfredda in direzione Colonei – racconta Miotto – per giungere a Malga Zocchi, dove abbiamo fatto un pic-nic sul prato, con vista sul lago di Garda. Ritornati poi dallo stesso sentiero, ci siamo fermati per un momento di gioco e relax a Malga Ime. Speriamo sia la prima di altre belle esperienze di questo tipo, che permettono di far scoprire ai piccoli e alle loro famiglie la bellezza di vivere in compagnia i monti che abbiamo ad un passo.”