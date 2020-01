Alla Leaderform di Palazzolo l’Oscar della stampa come “Best digital printer”

Nuovo, prestigioso, riconoscimento per la Leaderform Spa di Palazzolo, azienda leader nel mercato della business communication e della stampa a dato variabile per i settori del mailing e del direct marketing.

In occasione della consegna degli Oscar della stampa 2019, una manifestazione che dal 1987 assegna un riconoscimento alle aziende dell’industria grafica che nel corso dell’anno si sono distinte a livello nazionale per la qualità del loro lavoro, Leaderform si è infatti aggiudicato uno degli undici premi in palio.

Alla ditta di Palazzolo, che conta 180 dipendenti e un fatturato di oltre 35 milioni di euro, è infatti andato il premio quale “Best Digital Printer”.

Sul palco a ricevere il premio l’amministratore delegato Federico Cozza (nella foto), che dirige l’azienda con la sorella Cristina. Assieme a lui anche il padre Luciano, fondatore dell’azienda nel 1980.

Prossimo appuntamento di prestigio per Leaderform sarà a febbraio la partecipazione all’”Euroshop 2020” a Dusseldorf, fiera leader mondiale nel retail.