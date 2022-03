Alla clarinettista Elena Rossignoli della banda di Sona la 21esima edizione della borsa di studio Severino Ridolfi

Si è svolta nella serata di sabato 26 febbraio a Sona la consegna della borsa di studio intitolata al maestro Severino Ridolfi, ormai giunta alla sua 21esima edizione, fermata solo dalla pandemia lo scorso anno.

In una sala del consiglio gremita, ma nel pieno rispetto delle norme anti contagio, la sera è partita in maniera timida sulle note di Happy Days, brano che ci ha riportato agli spensierati tempi dei giubbotti di pelle e della brillantina.

Poi man mano che i ragazzi della Scorribanda del Corpo Bandistico di Sona hanno preso coraggio, la serata ha preso calore, fino a giungere al momento topico della consegna del premio.

Quest’anno la borsa di studio è stata assegnata a Elena Rossignoli, una giovane clarinettista sonese, cresciuta nella scuola di musica del Corpo Bandistico, premiata per la sua partecipazione alle attività musicali organizzate sul territorio e per il suo impegno al Conservatorio di Verona.

La Scorribanda del Corpo Bandistico di Sona. Sopra, Elena Rossignoli premiata dall’assessore Bianco.

Lo studio della musica e il forte orientamento alla sua diffusione sul territorio erano i tratti distintivi ed essenziali dell’attività del maestro Severino Ridolfi e sono i valori che l’amministrazione comunale promuove sostenendo gli studi musicali di un ragazzo o di una ragazza meritevoli con un assegno di 750 euro, come ha ricordato l’assessore Gianmichele Bianco, che ha aggiunto: “L’amministrazione crede nel valore della cultura, come strumento per coltivare persone migliori”.

Elena, la vincitrice, ha ringraziato tutti lasciando un caloroso invito anche al pubblico: quello di ascoltare tanta musica, medicina preziosa soprattutto durante i tempi difficili come il periodo pandemico appena trascorso.

Da segnalare, infine, che nel repertorio del concerto che ha accompagnato l’evento, erano inclusi i brani 3,2,1… e Portrait of a Clown che la Scorribanda, diretta da Sabrina Casagrande, eseguirà il prossimo 24 aprile in occasione del Concorso per Junior Band a Talamona in provincia di Sondrio: un’occasione per prepararsi in vista dell’importante appuntamento.