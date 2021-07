Alessio Ducret, eroe della Battaglia di Sona del 23 luglio 1848

Il Baco da Seta commemora ogni anno, al 23 luglio come oggi, l’anniversario della Battaglia di Sona, combattuta nel 1848, evento della Prima Guerra d’Indipendenza. Rimandiamo agli articoli precedenti per la descrizione di quel memorabile scontro tra l’esercito piemontese e quello austro-ungarico.

Questa volta parliamo di un certo comportamento che alcuni soldati tenevano nelle battaglie dell’Ottocento, che la storia ci ha tramandato. Durante un combattimento all’arma bianca, poteva accadere che un ufficiale stesse per essere colpito dalla spada o dalla baionetta di un nemico: ebbene, un soldato accorreva e frapponeva il proprio corpo a mo’ di scudo, ricevendo la lama mortale al posto del suo superiore, a cui salvava la vita.

Si tratta di atteggiamenti lontani dalla nostra sensibilità odierna, non esiteremmo anzi a definirli come manifestazioni di fanatismo militarista. Ma a quell’epoca non la si pensava così; questi comportamenti erano addirittura ritenuti gesta da eroi, da porre a tutti come esempi da imitare.

Nel 1852 fu pubblicato un libro intitolato “Primo libro di lettura ad uso del soldato”, una specie di sussidiario per i militari (scaricabile gratuitamente sotto questo articolo); in un capitolo viene riportato il sacrificio, realmente accaduto, del soldato savoiardo Alessio Ducret, classe 1827, che proprio durante la Battaglia di Sona salvò la vita al generale Charles Menthon D’Aviernoz, frapponendo il suo corpo proprio mentre stava per essere sferrato un colpo di baionetta da un austriaco.

La cronaca narra che il povero Ducret non morì subito per la ferita ricevuta, ma il giorno dopo a Peschiera. Al cappellano militare che lo assisteva confessò che non gli dispiaceva di morire, ma di non essere riuscito a salvare la vita al suo superiore. Si erano sparse infatti delle voci che il D’Aviernoz fosse morto, però non era vero: benché gravemente ferito, era stato condotto prigioniero a Verona.

Il soldato, dunque, chiuse gli occhi per sempre senza sapere che il suo generale era vivo grazie a lui. Questi non mancò di manifestare la propria riconoscenza; si adoperò presso il governo affinché ai genitori di Ducret (una povera famiglia della Savoia con dodici figli) fosse assegnata gratuitamente una licenza di rivendita di sali e tabacchi.

Il racconto sul libro si conclude con l’esortazione per un bravo militare a imitare gesta come queste, qualora in battaglia capiti l’occasione.

(Nella cartolina commemorativa in alto è illustrato un caso simile. Durante gli scontri di Sona, il soldato Mario Bal, anch’egli della Savoia, salvò la vita a un ufficiale riparandolo con il proprio corpo dai colpi di una baionetta).