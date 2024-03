Al via nelle biblioteche di Sona il progetto di cittadinanza attiva “ORA!” dedicato a ragazzi e ragazze

Parte a Sona un percorso di cittadinanza attiva per permettere ai giovani di prendersi il proprio spazio sul territorio, realizzando iniziative per i coetanei.

Il Comune di Sona, in collaborazione con la Biblioteca di Sona, i Servizi Educativi Territoriali, la Fondazione Edulife, la Cooperativa Hermete e con il supporto delle associazioni ANTS di Lugagnano ed (E)Vento tra i salici di Sona, è risultato vincitore del Bando Giovani in Biblioteca promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il bando si propone di valorizzare la partecipazione delle nuove generazioni all’interno degli spazi offerti dalle biblioteche, favorendo la costruzione di luoghi di aggregazione destinati ai giovani, dove promuovere attività ludico ricreative, sociali, educative, culturali e formative per un sano e costruttivo utilizzo del tempo libero.

Dal 4 marzo sono partiti tre open call per raccogliere le candidature delle ragazze e dei ragazzi interessati a partecipare al progetto, che potranno scegliere uno dei tre percorsi di cittadinanza attiva all’interno delle biblioteche comunali che prevedono: l’organizzazione di eventi, le aperture straordinarie e la comunicazione. Il primo percorso permetterà ai ragazzi di aprire gli spazi delle biblioteche a rassegne, laboratori, concerti con lo scopo di avvicinare i propri coetanei; il secondo, di concretizzare l’esigenza di uno spazio dedicato allo studio, con aperture in linea con gli orari dei giovani universitari; infine, il terzo si propone di affiancare un team di comunicazione per narrare e accompagnare ‘onlife’ l’evoluzione del progetto.

Ad ogni partecipante verrà riconosciuta una borsa lavoro di 400 euro per l’impegno e il tempo dedicati al progetto, all’interno di un percorso di 80 ore in 8 mesi.

Parallelamente a questa prima azione di progetto, vengono offerte delle occasioni di formazione gratuite, sempre rivolte al target giovani con età tra i 18 e i 30 anni, riguardanti tre temi scelti durante precedenti momenti di confronto realizzati con i ragazzi del territorio di Sona: Europa e lavoro, cura di sé e fotografia. Le iniziative di formazione offrono l’opportunità ai ragazzi di decidere ed organizzare i prossimi appuntamenti, scegliendo i temi su cui vorranno formarsi o sui quali creare workshop dedicati ai propri coetanei.

In ultimo, le biblioteche comunali di Sona e di Lugagnano propongono delle aperture extra per i servizi di reso o di prestito sulla base delle esigenze dei ragazzi che parteciperanno al progetto Ora! Date e orari saranno consultabili sul sito del Comune di Sona ed esposte fuori dagli spazi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 29 marzo e per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere a biblioextra.sona@gmail.com e seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/bibliosona e il profilo Instagram https://www.instagram.com/biblioteca.comune.sona/ della biblioteca di Sona.