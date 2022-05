Al via l’Officina del riCiclo nel parco di San Quirico a Sona: l’iniziativa è dedicata ai giovani dagli 11 anni

A Sona prende il via l’Officina del riCiclo, un progetto organizzato dal Servizio Educativo Territoriale del Comune in collaborazione con alcuni volontari esperti che metteranno a disposizione di ragazzi e ragazze dagli 11 anni di età conoscenze e tempo, per creare uno spazio di condivisione e confronto culturale sulla bici, partendo dall’insegnamento di manutenzioni e piccole riparazioni.

“‘Condivisione’ e ‘riciclo’ sono le parole della solidarietà — dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Sona, Monia Cimichella — quelle che servono anche a creare legami. Le cose vecchie di alcuni diventano utilizzabili da altri attraverso un lavoro comune”.

I partecipanti apprenderanno nozioni di ciclo-meccanica per riparare la propria bicicletta, recuperare parti di bici in disuso e dare vita a una nuova bicicletta.

Il sindaco Gianluigi Mazzi, che è anche presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, ente che si occupa della gestione integrata dei rifiuti per 58 Comuni della Provincia di Verona, spiega: “Da una parte questo progetto ha il merito di lavorare in modo stimolante sul concetto di riuso, dimostrando come sia possibile a partire dal recupero di più biciclette non in ottime condizioni crearne una ‘nuova’, privandole dello scomodo ruolo di rifiuti che contribuiscono al degrado urbano coatto e rimettendole in circolo. Un’azione nobile, virtuosa e imprenditoriale al contempo. Inoltre, avvicina e restituisce dignità al lavoro manuale, al saper fare. Un’occasione che può diventare utile per scoprire una passione ‘terapeutica’ rispetto all’intossicazione digitale o un talento da sviluppare”.



L’Officina del riCiclo è aperta tutti i venerdì a partire dal 27 maggio dalle 16 alle 18 presso il parco San Quirico a Sona. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Servizio Educativo Territoriale allo 045 6080155 oppure via e-mail scrivendo all’indirizzo serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it.