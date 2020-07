Al via l’estate teatrale a Sona post Covid-19. Giovedì la prima commedia, ecco come prenotare e come accedere

Come ci aveva anticipato l’Assessore Gianmichele Bianco in un’intervista sulle iniziative culturali a Sona post Covid-19, riparte con giovedì l’estate teatrale a Sona, pur con le limitazioni e le attenzioni dettate dalle regole del distanziamento sociale.

Giovedì 16 luglio alle ore 21.15 a salire sul palco allestito nel parco “Tortella” di via Volturno a Lugagnano è la Compagnia teatrale Cantieri Invisibili che mette in scena la commedia “La Bancarotta” di Carlo Goldoni.

Pantalone, il mercante della commedia, per superficialità, leggerezza, poca cura nel fare i conti e soprattutto per una invincibile passione per le donne, circondato da avvoltoi e profittatori, manda in rovina impresa, famiglia e se stesso. Spendere e far debiti senza pensare alle conseguenze è la caratteristica di un gruppo di personaggi che rappresenta una società irresponsabile: “La Bancarotta” diventa metafora del fallimento di un sistema sociale e relazionale.

La compagnia teatrale Cantieri Invisibili mette in scena un adattamento che vuole essere un gioco legato ad una rivisitazione della Commedia dell’Arte, un continuo barcamenarsi tra una tragedia che sfocia nella commedia, una risata amara che fa divertire intelligentemente.

Proprio per gli obblighi del distanziamento sociale, va prestata attenzione alle modalità di prenotazione e di ingresso all’evento.

L’ingresso è gratuito su prenotazione, da effettuare fino al giorno precedente lo spettacolo. I posti non sono numerati: l’ordine temporale di prenotazione non dà quindi diritto ad occupare sedie numerate in progressione. I posti a sedere saranno occupati liberamente al momento dell’ingresso.

Le prenotazioni possono essere effettuate via internet, COLLEGANDOSI A QUESTO LINK. In caso di impossibilità ad accedere al link, è possibile prenotare telefonando al numero 3405362115 (nei soli giorni feriali, dalle ore 14 alle ore 20). L’ingresso alla serata è possibile dalle ore 20.15.

In caso di mancato accesso entro le ore 20.50, la prenotazione è annullata ed è consentito l’ingresso a spettatori senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Al momento dell’ingresso sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea; nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso. Sarà inoltre consegnato un protocollo di comportamento igienico-sanitario anti Covid-19: indossare la mascherina, igienizzare le mani etc., al quale è obbligatorio attenersi.