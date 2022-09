Al via le preiscrizioni alla Onemusic Academy di Lugagnano: Tornare a sorridere con la musica

Dopo un’estate che ha visto il pieno ritorno delle attività culturali nel nostro Paese, con anche una grande affluenza di pubblico, si avvicina l’inizio di un nuovo anno scolastico anche alla Onemusic Academy, una realtà presente da molti anni a Lugagnano, partner de Il Baco da Seta, e che mercoledì 15 settembre apre le pre-iscrizioni ai corsi di musica per l’anno accademico 2022/23

“Seppur denso di difficoltà, il bilancio dell’anno scorso, è stato molto positivo ed è sfociato in un bel saggio finale a metà dello scorso maggio, che ha visto l’esibizione degli allievi e dei gruppi della musica d’insieme, ma soprattutto, ha avuto il potere di ricordarci quanto bella e insostituibile sia l’esperienza di fare musica – spiega il presidente, e batterista, Erik Spedicato –. I sorrisi che ho visto alla fine dell’esibizione mi hanno dato una grande carica. La nostra sfida sarà quella di tornare a far sorridere le persone, con la musica. E’ assolutamente necessario recuperare la gioia delle cose, io stesso ho dedicato il tempo estivo a ‘restaurare’ la voglia di sorridere, fortemente minata dalle tensioni che abbiamo vissuto tutti in questi ultimi anni”.

L’offerta formativa dell’associazione è ricca di proposte come canto, pianoforte jazz, tastiere, batteria, basso, chitarra elettrica, chitarra classica, violino, teoria, ear traning, e si avvale di una squadra docenti che collabora ininterrottamente da anni.

Come di consueto le attività si tengono nella sede in via Cao del Prà, completamente adibita per fare e produrre musica, a cui si aggiunge una serie di innovazioni tecnologiche delle aule, tutte fornite di materiale per registrare e filmare.

La grande voglia di tornare a fare musica vede anche la conferma delle classi di musica d’insieme principianti, attività cardine della scuola. Prosegue anche il progetto molto apprezzato della propedeutica musicale per i più piccoli.

Durante l’anno, inoltre, attraverso incontri collettivi, verranno approfondite alcune tematiche importanti per chi aspira a fare musica oggi, come set up degli strumenti, igiene vocale, home recording, arrangiamento e produzione, live performance e marketing.

La scuola, che è anche studio di registrazione e sala prove per band, offre due lezioni conoscitive gratuite, per poter incontrare l’insegnante e pianificare con lui il percorso basato sulle diverse necessità individuali. Sul sito ufficiale della scuola www.onemusicacademy.it sono sempre disponibili tutte le informazioni.

La segreteria, in questa fase di preiscrizioni, sarà aperta il 12, 15 e 19 settembre dalle 16 alle 20. E’ anche possibile scrivere a info@onemusicacademy.it o chiamare il numero 3480419819.