Al via la tradizionale sagra del Basson, proseguirà fino a domenica 8 maggio

Da oggi a domenica 8 maggio si svolge la 68esima edizione della tradizionale sagra del Basson.

Come ogni anno, la sagra sarà caratterizzata da una buona cucina ricca di favolose proposte, con gli stand gastronomici che apriranno tutte le sere alle 19.30, ed ogni serata sarà accompagnata da ottima musica e da intrattenimenti.

Questo il programma, giorno per giorno.

Venerdì 29 aprile alle ore 20.30 serata musicale con Concerto Anni Sessanta e sabato 30 aprile alle ore 20.30 serata musicale con Marbos Live “Beat e dintorni”.

Domenica 1 maggio ore 10.00 apertura bar e giochi, ore 12 pranzo con gli anziani, con menù fisso su prenotazione, alle 14 torneo di ping pong “singolo” e alle 20.30 serata musicale con. RH Positivo – Tributo musica Italiana.

Venerdì 6 maggio alle 20.30 serata musicale con 045 Band Tributo Vasco Rossi e sabato 7 maggio sempre alle 20.30 serata musicale con Dj Diego Mas Loco e animazione Alma De Casino.

Domenica 8 maggio alle ore 8.30 in collaborazione con la Croce Rossa controlli gratuiti presso il salone. Alle 10 apertura bar e consegna torte per gara, alle 11.45 aperitivo presso il PalaNOI offerto dal Circolo, alle 14.30 ritrovo per biciclettata tra i campi del Basson e alle 17.30 assaggio delle torte in gara. Alle ore 20 premiazione tornei e alle 20.30 serata musicale con concerto le voci belle di Verona, esibizione di cantanti, band e ballerini.