Al via la sagra di San Luigi a Caselle di Sommacampagna. Prosegue fino al 9 agosto

Dal 3 al 9 agosto a Caselle di Sommacampagna è in programma la tradizionale sagra di San Luigi, organizzata dalla parrocchia con il patrocinio del Comune di Sommacampagna. Il ricco programma di intrattenimento prevede musica, spettacoli e buon cibo.

La sagra si apre mercoledì 3 agosto alle 20.30 con un momento religioso, la messa del Triduo per tutti i volontari con processione.

Si prosegue giovedì 4 agosto alle 21 presso il parco del centro sociale con lo spettacolo teatrale della compagnia “Teatro dell’Attorchio”, offerto dall’amministrazione comunale, che mette in scena la commedia “Guai in vista all’Albergo Bellavista”. Al termine cucina aperta con spaghetti aglio olio e peperoncino e patatine fritte. La serata è anche occasione per la promozione della pesca a tavola.

Venerdì 5 è in programma il karaoke con Susanna e Vito e sabato 6 serata danzante con l’orchestra Susanna Pepe.

Domenica 7 agosto alle 11.30 “aperisagra” e alle 12.30 risotto con le associazioni del paese. Dalle 21.30 “Dance all night”, disco anni ’90 2000 con Walter Master Jay. Lunedì 8 serata Afro Yano Music Machine con dj Yano.

La sagra chiude martedì 9 agosto, quando il programma prevede alle 14.30 la corsa ciclistica 27° gran premio San Luigi per dilettanti Elite e Under 23. Alle 21 serata danzante con la D’Animos Band e alle 23.50 spettacolo pirotecnico, con il contributo dell’amministrazione comunale, accompagnato dal suono delle campane.

Durante tutte le serate, dal venerdì al martedì, dalle ore 19 saranno sempre aperti gli stand gastronomici con prelibatezze locali, torte, vini, birre e molto altro. Inoltre, tutte le sere, dalle 22.30 grande spaghettata aglio olio e peperoncino.

Durante tutto lo svolgimento della sagra è utilizzabile un ampio parcheggio presso il maneggio della società sportiva Paradiso e in via Villa. Previsto anche un parcheggio dedicato ai disabili presso la baita degli alpini.