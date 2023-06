Al via la Maturità 2023, che rimane il primo vero rito iniziatico per entrare nell’età adulta

Molti studenti del quinto anno delle scuole superiori percepiscono ormai da qualche tempo l’esame di maturità in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti. Sicuramente la pandemia ha inciso parecchio su questa percezione, ma anche altri sono i fattori che hanno determinato un cambiamento nel vivere ed attribuire significato a questo passaggio importante nella vita dei giovani studenti.

Un certo peso in questo senso ha, per esempio, la recente pratica di tante università di attivare i test di ingresso (chiamati TOLC) nel corso del quinto anno, in qualche caso addirittura già durante il quarto. Quando uno studente si trova a superare la prova d’ingresso alla facoltà prediletta magari in febbraio o marzo, ovviamente l’esame di maturità a giugno perde un po’ del suo valore perché il voto conseguito non risulta più effettivamente così fondamentale per l’accesso alla vita universitaria e lavorativa.

Tuttavia, questo non significa che l’Esame di Stato che inizia domani non sia percepito dagli studenti con una certa apprensione, perché di fatto resta ancora uno dei pochi (se non il solo) rito iniziatico che i nostri ragazzi devono affrontare per attestare il loro passaggio alla vita adulta. Qualcuno pensa che sarebbe sensato abolirlo, ma le prove della vita, anche se faticose, sono le uniche che fanno davvero crescere e ci rendono più consapevoli di chi siamo, nel bene e nel male, dando un senso al nostro percorso di maturazione personale.

Nel 2023, superata la pandemia, l’esame torna alla normalità, cioè alle regole pre-Covid, per 536.008 maturandi. Si terranno due prove scritte, domani quella di italiano e il giorno successivo quella specifica per ogni corso di studi (per esempio al liceo scientifico la seconda prova sarà di matematica, al classico di latino). Quest’anno entrambe verranno predisposte dal Ministero, quindi tornano ad essere nazionali, come avvenne per l’ultima volta nel 2019. Seguirà un colloquio orale, secondo il calendario che ogni commissione, composta da commissari esterni ed interni, ha previsto. Gli orali dovrebbero concludersi quasi ovunque entro i primi dieci giorni di luglio.

Per affrontare con serenità la Maturità e combattere l’ansia, che normalmente colpisce tutti coloro che si apprestano a sostenere una prova importante, la parola-chiave è sicuramente “organizzazione”. E’ fondamentale, infatti, aver predisposto in anticipo un piano di studio che permetta di approfondire ogni materia sfruttando al meglio il tempo a disposizione. Arrivare all’orale in affanno per aver studiato all’ultimo minuto o in maniera molto superficiale aumenterà inevitabilmente ansia e insicurezza.

Se, come è fisiologico, durante la preparazione ogni tanto arriva un momento di forte preoccupazione e la sensazione di essere sopraffatti, è benefico prendersi una piccola pausa, trovare un momento per rilassarsi, cercando di scaricare la mente con qualche attività che faccia stare bene e aiuti a decomprimere, per esempio dedicarsi ad una pratica sportiva o parlare con un amico. Aiuta focalizzarsi su un obiettivo realistico e anche proiettarsi verso qualcosa di piacevole e gratificante dopo il superamento dell’esame.

Per quanto concerne, intanto, gli scritti di italiano, inutile dare credito alle mille voci sugli autori papabili di quest’anno: il 90% delle volte le previsioni si rivelano poi del tutto errate. Meglio, il giorno prima, concentrarsi sul ripasso delle caratteristiche delle varie tipologie scritte e ragionare bene su come distribuire le sei ore di tempo a disposizione tra la stesura della brutta e della bella copia.

Buona idea è portarsi dell’acqua e qualche snack leggero ed energetico per combattere il caldo e riuscire a favorire la concentrazione sia durante la stesura che in fase di revisione. Infine, può sembrare banale, ma è necessario ricordare che il testo, prima di essere definitivamente consegnato, va riletto più volte con molta attenzione.

In bocca al lupo a tutti i maturandi!