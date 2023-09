Al via la lotteria Adige Marathon dei Lions di Sona, Bussolengo e Pescantina per la casa degli autismi

Ai nastri di partenza la lotteria Adige Marathon organizzata dai Lions di Sona, Bussolengo e Pescantina a favore del progetto DOMUS AUT – La casa degli autismi.

Il ricavato dei biglietti della lotteria andrà al progetto di ristrutturazione e completamento della struttura, sita sulle Torricelle, che diventerà punto di riferimento per tutto il movimento legato all’Autismo.

I bisogni sociali delle nostre comunità, legati in particolare alla gestione dell’handicap, sono molteplici e tutti cogenti. La sensibilità maggiore verso di essi ce l’ha chi, tutti i giorni, vive sulla propria pelle la complessa quotidianità del rapporto con la disabilità. Il senso di sconforto nel “sentirsi soli” può essere talmente pesante da spegnere speranze e aspettative di una vita un po’ migliore per i propri cari.

Ma, per fortuna, viviamo in comunità che sono sempre pronte a porgere la mano per dare un aiuto. O fisicamente in prima persona prestando gratuitamente tempo e competenza o sostenendo economicamente le iniziative che di volta in volta nascono e prosperano.

Non si può dare tutto, si fa quello che si può. Ma ogni singola goccia di aiuto concreto alimenta il mare dell’inclusione sociale. Perché l’inclusione è, oltre che segno di civiltà, una opportunità. Un pensiero che forse tutti dovremmo fare è che, se la vita ci concede serenità nel viverla, ciò è un privilegio. Ed è giusto ritornare qualcosa di questo privilegio a chi non ha avuto la stessa possibilità.

Il costo del singolo biglietto della lotteria è di 2 euro. L’estrazione dei premi avverrà domenica 15 ottobre a Pescantina in occasione della conclusione dell’Adige Marathon 2023. La lista dei biglietti vincenti sarà poi pubblicata su siti e pagine social del Lions di Sona, Pescantina e Bussolengo e della Fondazione Cuore Blu.

È possibile acquistare i biglietti presso i seguenti punti di vendita:

– fotografo Mario Pachera in via Cáo Pra 20 a Lugagnano di fronte alla chiesa

– cartoleria & tabacchi Il Ponte in Via Ponte 146 a Pescantina

– tabaccheria & ricevitoria Girelli in via Are 4 a Pescantina

– Medical Center Longevity in via Cavour 6 a Bussolengo

– edicola Marina in Piazza della Vittoria 40 a Bussolengo

Il prossimo 23 settembre, in piazza a Sona, si terrà una edizione dell’opera lirica della Cavalleria Rusticana, nella sua pregevole declinazione di “Cultura e Solidarietà”. Gli organizzatori abbineranno al biglietto di ingresso un biglietto dell’Adige Marathon e sarà possibile acquistarne altri in loco.

È possibile anche l’acquisto on-line via Paypal o carta di credito clikkando QUI o il QrCode che si trova qui sotto. Durante l’acquisto indicare la propria mail. I Lions provvederanno a comunicare i numeri di serie dei biglietti assegnati.