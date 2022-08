Al via il quinto anno del Gruppo Lettura di Sona. Iscrizioni aperte da oggi

Ad ottobre, per il quinto anno consecutivo, riprenderanno gli incontri del Gruppo Lettura di Sona “I SOgNAlibri”. Gli appassionati di lettura si daranno appuntamento un mercoledì al mese alle ore 18.30 presso la nuova Biblioteca di Lugagnano fino a maggio.

“I lettori si incontrano mensilmente– spiega la professoressa Chiara Giacomi, coordinatrice del gruppo (e collaboratrice del Baco) – dopo aver letto in autonomia lo stesso romanzo, scegliendo se prenderlo in prestito in biblioteca o acquistarlo. Se ne discute insieme in biblioteca, seduti attorno al tavolo, con qualche dolcetto e un tè, in forma rilassata. Durante la pandemia alcuni incontri sono avvenuti on line ma il peggio sembra essere passato e già lo scorso anno siamo riusciti ad organizzarci evitando quasi sempre gli incontri a distanza”.

“Il nostro è un gruppo eterogeneo per età e provenienza – continua la coordinatrice –che basa il confronto sulla libertà d’opinione. Non abbiamo la pretesa di fare critica letteraria, ma amiamo condividere emozioni e riflessioni che la lettura di un certo libro ci ha trasmesso, cercando di ascoltarci il più possibile nel rispetto dei diversi punti di vista. La maggior parte di noi è insieme fin dal 2018, cioè dall’anno di nascita della nostra piccola comunità di lettori, e questo dimostra che si è creato un clima sereno e piacevole. Ogni anno comunque ci sono nuovi ingressi, recentemente anche al maschile. Mi piace ricordare che i componenti del gruppo non sono solo residenti nel comune di Sona, ma alcuni di loro provengono da quartieri diversi di Verona”.

“La novità più bella di quest’anno sarà il luogo in cui potremo vederci – conclude la professoressa Giacomi -. Finalmente è stata ultimata ed inaugurata la nuova sala lettura di Lugagnano, che ha spazi confortevoli e luminosi in cui sarà molto piacevole incontrarsi (sopra nella foto di Mario Pachera).

Le iscrizioni, gratuite, si ricevono in Biblioteca a Lugagnano o a Sona da oggi mercoledì 31 agosto fino al 12 settembre. I posti sono limitati. È possibile anche iscriversi telefonicamente, chiamando direttamente la biblioteca al numero 0456091287 o scrivendo a biblioteca@comune.sona.vr.it.