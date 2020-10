Al via il Piedibus della scuola di Lugagnano, ma servono accompagnatori

Quest’anno, in un momento particolarmente difficile anche per le scuole del nostro Comune, riuscire a creare le condizioni per far ripartire il Piedibus a Lugagnano è stata un’impresa ma grazie alla tenacia di alcuni volontari, in collaborazione con il Comune di Sona e l’IC di Lugagnano, sembra che il servizio sia pronto a rimettersi in marcia.

Manca però l’elemento fondamentale, senza il quale il Piedibus non può iniziare, ovvero gli accompagnatori, sia per le tratte che conducono alla Pellico 1 sia per i percorsi che portano alla Pellico 2.

Vengono organizzati due incontri per i genitori che vogliono iscrivere al servizio il proprio figlio e per i futuri accompagnatori. Per le prime e seconde classi della Pellico 1 l’incontro si tiene martedì 6 ottobre alle ore 21 presso la palestra della scuola secondaria Anna Frank di Lugagnano, mentre per le terze, quarte e quinte di svolge martedì 13 ottobre alle ore 21 nello stesso luogo.

Si ricorda che le iscrizioni al Piedibus si raccoglieranno solo durante questi due incontri. Per accedere alla riunione è necessario scaricare e compilare l’autocertificazione n. 2 (ingresso esterni) compilata.