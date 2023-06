Al via il Grest parrocchiale di Lugagnano, quest’anno ispirato al Monopoly

Da oggi lunedì 19 giugno a sabato 8 luglio a Lugagnano circa trecento ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo grado sono coinvolti nel Grest parrocchiale, quest’anno ispirato al famoso gioco in scatola “Monopoly”.

Ad accompagnare gli iscritti durante queste tre settimane ci sono circa cento animatori, adolescenti dalla prima alla quarta superiore, guidati dai responsabili Matteo Pachera e Marta Perina, con la collaborazione di Samuele Olivieri, oltre alla supervisione del curato don Elia Aldegheri. Si affiancano nel prezioso lavoro di segreteria Ilaria, Roberta e Sara, mentre il sito internet viene gestito da Luca.

Il Grest si svolge nell’area verde degli spazi parrocchiali, alternando tornei sportivi e laboratori. Il giovedì, come da tradizione, sarà dedicato all’uscita in piscina. Dei momenti verranno dedicati anche all’incontro con alcune realtà di volontariato del territorio: Ants per l’autismo, Il Dono e Avis, che fornisce anche un prezioso contributo per l’acquisto delle t-shirt del Grest 2023.

La serata finale si svolgerà sabato 8 luglio con la celebrazione della santa Messa all’aperto, seguita da cena e spettacolo.