Al via il centro estivo speciale di ANTS, un tempo accogliente per bambini e ragazzi

Per il terzo anno consecutivo è ai blocchi di partenza il Centro Estivo Speciale di ANTS Onlus per l’autismo, organizzato in coprogettazione con il Comune di Verona che mette a disposizione gli splendidi spazi e il parco della scuola per l’infanzia “Villa Colombare”.

Al via martedì 5 luglio, il Grest Ants durerà per 6 settimane, chiudendosi venerdì 12 agosto. Tante le attività che verranno proposte ai bambini, suddivisi in tre fasce d’età: piccoli, medi e grandi.

Due delle novità previste per quest’anno sono un maggior numero di uscite per i bambini medi e grandi e l’organizzazione di alcuni laboratori pomeridiani.

La presidente di ANTS Federica Costa tiene a rivolgere “un grazie speciale a tutti gli psicologi, educatori e volontari che ci accompagneranno anche in questa avventura e alle famiglie che hanno voluto darci fiducia. Ringraziamo di cuore anche l’amministrazione comunale di Verona, il servizio territoriale scolastico dell’USSL 9 e il centro regionale per lo spettro autistico di Verona”.