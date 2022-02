Al via Il Baco da Festival, ogni giorno tutto sulla 72° edizione del Festival della canzone italiana

Cari bachini e bachine, da oggi e per tutta la settimana il nostro spazio di redazione musicale torna ad occuparsi quotidianamente del Festival di Sanremo, che torna a “farla da leone mediatico” prendendo il posto della lunga maratona dell’elezione del nuovo-vecchio Presidente della Repubblica.

Certo, questa è un’altra storia perché parlare di canzonette anziché di un atto istituzionale (o politico fate voi) è cosa di peso ben diverso per il viaggio economico e sociale del nostro Stivale tricolore. Ho utilizzato non casualmente la parola “diverso” e non “importante”, perché nonostante di musica si tratti, alla luce delle difficoltà degli ultimi anni che noi tutti stiamo vivendo e abbiamo vissuto, un tuffo virtuale nel mare del disincanto e del divertimento è qualcosa di cui tutti necessitiamo come bisogno primario.

Qualche simpatico detrattore, che mi scrive sui social, commenta “con tutti i problemi che ci sono chissenefrega se quest’anno tornerà Fiorello”, e resta un vero mistero dell’umanità perché uno debba commentare in modo supponente in un gruppo dedicato all’argomento che critica nella sua essenza.

Ritornando però al discorso introduttivo, credo nessuno possa mettere in discussione la portata popolare di una manifestazione che Amadeus ha saputo ringiovanire con un elisir di scelte che portano una manifestazione arrivata ai 72 anni, ad apparire quelle signore che hanno saputo ricorrere al chirurgo plastico con graduali e attente migliorie, riuscendo a trasformarsi e a ringiovanirsi senza frettolosi e sconvolgenti cambiamenti ma con un risultato finale simile all’iconica immagine della donna bellissima uscita dalla fontana dell’elisir della giovinezza.

A differenza della corsa al Quirinale, la corsa alla conquista della scalinata del teatro Ariston vedrà sicuramente l’incoronazione di un nuovo vincitore, che sarà diverso dall’anno precedente, visto che i Maneskin, campioni uscenti, inaugureranno stasera la kermesse degli ospiti del Festival, che li ha portati a fare il giro del mondo grazie ad uno strepitoso e meritatissimo successo.

Certo, dall’urna della città dei fiori potrebbe uscire anche un già vincitore degli anni passati, visto che in gara ci saranno Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Iva Zanicchi, Emma, Elisa, Massimo Ranieri e Mahmood che a Sanremo hanno già trionfato.

Chi vincerà? Sapete che sono capace di sfidare l’ignoto rispondendo a questa domanda. Ma ci sono momenti e momenti: rispondere a questa domanda al nastro di partenza senza aver ascoltato le canzoni, sarebbe un azzardo a zero contenuto artistico e una scadente credibilità della mia piccola ma convinta arte di giornalista dedito alla cura del mondo musicale.

Ma qualcosa di cui vi posso parlare prima del taglio del nastro c’è… e ve la dico. Le scelte artistiche di Amadeus saranno ancora migliori delle sue due edizioni precedenti. Si dice che il “tre” sia il numero perfetto. E così sarà. Questo Sanremo sarà quello del pieno raggiungimento di una corsa all’impossibile cominciata dagli anni 70 ad oggi. E cioè far coincidere la musica del Festival con quella trasmessa dalla radio.

Ci sono stati decenni di “cantanti da Festival”, di canzoni nate e morte sul palco di Sanremo. La trasformazione musicale avrà con questa edizione il suo pieno completamento. E ancora vi faccio una raccomandazione: “attenzione ai non soliti ignoti”, ovvero ai nomi nel cast che avete sentito o sentite per la prima volta in questi giorni. Sono tutti interessanti, con consistenza musicale. Poi per carità ascolteremo le canzoni, e a seconda dei gusti saranno belle o brutte ma, va lo ripeto, non fatevi condizionare dalla non notorietà di alcuni nomi.

Cominciamo a lanciare una freccia già al primo giorno? Ma sì dai, è divertente. Un nome che probabilmente non conoscete: Dargen D’Amico. No, non è un parente del noto centrocampista della Lazio degli anni 80. E’ un dj, musicista, produttore, noto nell’ambiente rap. Ha lavorato con Fibra e Fedez. Caratteristica particolare: porta gli occhiali scuri giorno e notte. Sono pronto a scommettere che arriverà al Festival da perfetto sconosciuto e ne uscirà riuscendo a farci ballare tutti, magari sui tavoli dei nostri salotti. “Stay tuned”, come dicono quelli che mettono l’inglese ovunque.

Il Baco da Festival è solo alla prima nota. Iniziamo la cura a base di “Sanremocetamolo”, ce ne racconteremo tutti gli effetti.

Qui Sanremo, per oggi è tutto. Vi aspetto domani e tutti i giorni fino a domenica, per raccontare e raccontarvi “Il Baco da Festival. Atto secondo”!