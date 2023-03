Al via i campionati di tamburello. Impegnate anche le squadre dei Salvi, Palazzolo e Bussolengo

Prende il via sabato 11 marzo il campionato di tamburello open di serie D per la provincia di Verona. Le squadre partecipanti sono Arbizzano, Bussolengo, Settimo, Mazzurega, San Floriano, Valgatara, San Pietro 2001, Bardolino, Cavalcaselle, Negarine e Treia. Novità di quest’anno è la presenza del Treia squadra che da Macerata si unirà alle dieci veronesi. Grande favorita per la conquista dello scudetto, secondo gli esperti, sono i “Girasoli” di San Floriano forti dei nuovi acquisti Renzi e Coati, che assieme al possente Gottoli formano un tridente formidabile.

Il campionato di serie C partirà invece, il 18 marzo con le seguenti formazioni: Salvi, Cavaion C, Cavaion P, Palazzolo, Mazzurega, Castelnuovo, Negarine, Villafranca, Povegliano-Somma e Fumane. E’ il Villafranca la formazione che sulla carta sembra avere le maggiori chance per la conquista del titolo, i “Lupi” di Villafranca, guidati da mister Barlottini, infatti, si sono rafforzati con l’acquisto del cavaleto (mezzovolo) Zandonà e saranno la squadra da battere.

Occhi puntati sulle “Mummie” di Palazzolo che, dopo la sorprendente stagione da quasi-scudetto dello scorso anno, daranno sicura battaglia anche nella ben più tosta serie C. I “Draghetti” del Salvi, dopo aver archiviato una meravigliosa coppa Italia dovranno fare a meno del talentuoso Grigoli (volato in serie A con la maglia del Bardolino) ma con l’innesto del giovane Luca Facchinetti gli uomini di Zerbini puntano come sempre alla vetta della classifica.

I lunghi campionati di serie C e D si concluderanno il 15 luglio per poi riprendere a settembre con le finali nazionali. Buon tamburello a tutti.

Nella foto, la squadra dei Salvi vincitrice lo scorso anno della coppa Italia di serie C.