Al via da sabato la 101esima edizione della Fiera di Valeggio sul Mincio

Da sabato 8 a lunedì 10 luglio torna l’annuale Fiera di Valeggio sul Mincio, che quest’anno conta la sua 101esima edizione.

E con la serata “Aspettando la Fiera” si…gioca d’anticipo: venerdì 7 luglio ci sarà l’evento “Giochi Storici in Piazza”, organizzato dall’Associazione Valeggiamo – Officina delle Idee che in piazza Carlo Alberto ripropone i vecchi giochi che animavano le antiche edizioni della Fiera, dove si sfidavano le contrade del paese: lancio delle uova, corsa dei sacchi, tiro alla fune. E per confortare gli intrepidi atleti non mancheranno stand gastronomici e un po’ di musica.

La Fiera di Valeggio è una manifestazione che mixa il tradizionale folklore delle sagre estive con il desiderio di proporsi in modo nuovo ai giovani, alle famiglie ed ai visitatori del paese, celebrando la storia, i prodotti tipici e i sapori dell’entroterra gardesano.

Nel centro storico di Valeggio troverà spazio un variopinto Mercatino di Hobby ed Artigianato dove cercare originali bijoux, creazioni in legno, delicate ceramiche, raffinati ricami e tante altre creazioni, frutto dell’arte e della passione degli espositori.

Lungo le Vie del Gusto, a cura dei Ristoranti e dei Pastifici artigiani del centro, si potrà gustare il meglio dell’enogastronomia valeggiana, mentre nel Cortile della Canonica l’Associazione Noi e il Gruppo Scout Valeggio proporranno le loro celebri e gustose piadine.

Un tocco internazionale è portato dagli amici della Città di Ichenhausen, cittadina tedesca legata al nostro paese da un gemellaggio lungo 40 anni e che mai manca l’appuntamento estivo con la nostra Fiera. Al loro stand in Piazza Garibaldi, davanti alle scuole elementari, si potrà assaggiare una freschissima birra tedesca, accompagnata al tipico piatto Brezel mit Wurstel.

Tutte le serate della Fiera di Valeggio saranno animate da concerti di musica dal vivo con giovani formazioni dal sound coinvolgente, musica pop, jazz, soul e revival per trascorrere una serata in allegria e da spettacoli ed esibizioni.

Si comincia sabato 8 luglio con l’esuberante spettacolo di ballo latino-americano di Garda Danze: coreografie travolgenti, costumi scintillanti e passi di danza che sono quasi delle acrobazie, trasformeranno la piazza di Valeggio in una caliente pista da ballo.

E poi in chiusura lunedì 10 l’esibizione di arte aerea delle maestre ed allieve della scuola Performance Education: volteggi e acrobazie legate a nastri colorati, quasi una danza nell’arcobaleno.

Presso le Scuole Elementari due mostre attireranno la curiosità di molti, grandi e bambini. L’associazione Il Guado riproporrà la mostra fotografica “Valeggio ieri e oggi”: una mostra frutto di un grande lavoro di ricerca storica e documentale, per testimoniare l’evoluzione e la trasformazione del paese. Tanti gli scorci di Valeggio sul Mincio, presentati in scatti gemelli, un prima e dopo che è un vero viaggio nel tempo, per ricordare come eravamo e farci riflettere su dove stiamo andando.

Il Gruppo Modellistico Fà e Desfa allestirà la Mostra di Modellismo Statico: in esposizione fantastiche riproduzioni in scala di aerei, navi e galeoni, treni ed intere stazioni ferroviarie, astronavi, capolavori di manualità e pazienza, cura per il dettaglio e passione storica.

Domenica mattina, alle 9, si parte per una passeggiata storica alla scoperta delle bellezze di Valeggio sul Mincio e Borghetto, con gli amici del CTG El VIssinel e poi, appuntamento in piazza per La Festa della Panificazione, un momento che unisce l’artigianalità al gusto della convivialità. In collaborazione con i forni artigiani del paese, una merenda mattutina a base di pane, mortadella, frizzante vino bianco e quattro “ciacole”.

La serata conclusiva sarà il momento di alzare gli occhi al cielo, per vivere insieme a bocca aperta lo spettacolo di fuochi d’artificio dalle torri del Castello Scaligero che, come ogni anno, conclude i tre giorni della Sagra di Valeggio.

Per i più giovani ed i bambini le luci, i colori e le attrazioni mozzafiato del luna park in piazzale Europa, che sarà in funzione già da venerdì 7 luglio.

Il sindaco Alessandro Gardoni dichiara: “La nostra Fiera ha ormai superato i 100 anni ma è in ottima forma, grazie alla passione e all’entusiasmo di tutti coloro che spendono il proprio tempo e le proprie energie per rinnovarne ogni anno le vesti, per introdurre nuove iniziative e per regalare ai valeggiani e a tutti gli ospiti momenti di festa e di divertimento. La Fiera è per Valeggio e per il suo territorio l’appuntamento annuale in cui le eccellenze economico-produttive e culturali e l’enogastronomia locale si mettono in vetrina e cercano di mostrare quanto hanno di meglio da offrire. Un paese e un territorio vivo, dinamico e da assaporare in ogni momento”.

Il presidente dell’Associazione Pro Loco Valeggio Gianni Veronesi afferma: “Questa è la nostra Fiera, la sagra di noi valeggiani, una festa dedicata al paese, un luogo di incontro dove spendere qualche ora insieme e divertirsi, dove portare i bambini per un giro in giostra, passeggiare tra bancarelle di artigianato o soffermarsi a godere uno spettacolo di musica, assaggiare un piatto della nostra cucina o semplicemente sedersi in compagnia per un aperitivo. Non è la festa di un prodotto, non è la festa di un settore: questa è la festa di Valeggio, per Valeggio e i suoi ospiti”.