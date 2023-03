Al via a Sommacampagna la “Settimana blu” per la consapevolezza sull’autismo

Il 2 aprile viene celebrata la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. La comunità di Sommacampagna in occasione di questa giornata sarà coinvolta nella “Settimana blu”.

Il blu è il colore associato a questa giornata perché è una tinta che risveglia sicurezza, fiducia e stabilità. Per parlare della “Settimana blu”, il Baco ha intervistato la referente del progetto, l’insegnante Francesca Bodini, e la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sommacampagna Emanuela Antolini.

Insegnante Bodini ci parli un po’ di lei.

Ho una esperienza lavorativa molteplice, prima educatrice, poi psicomotricista. Il percorso di studi, dopo la laurea in Psicomotricità, è continuato con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria con la specializzazione per l’insegnamento ai bambini con bisogni speciali. Sono diventata insegnante di sostegno, ma cerco sempre di formarmi e migliorarmi, per questo ho continuato l’Università conseguendo una laurea in Scienze e tecniche comportamentali e tre Master sempre relativi al mondo della scuola e della diversità: uno sui disturbi specifici dell’apprendimento, uno sulla psicopedagogia e la didattica per alunni con spettro autistico e uno sugli approcci terapeutici evidence-based e i metodi di valutazione per la prevenzione e gli interventi precoci nella salute mentale. Attualmente sono iscritta ad un Master sulla comunicazione aumentativa alternativa e le tecniche assistive. Dal 2019 collaboro con il Provveditorato agli studi di Verona all’interno degli sportelli Autismo e DiciHelp. Il mio obiettivo è lavorare per dare il meglio a questi bambini, perché abbiano “una vita degna di essere vissuta”.

Cos’è la “Settimana blu” e perché ha sentito la necessità di organizzare questa iniziativa?

La “Settimana blu” consiste in una serie di eventi e iniziative che coinvolgerà tutta la comunità di Sommacampagna. L’idea è nata per sensibilizzare il territorio sul tema dell’autismo dai 0 ai 99 anni, per farlo conoscere e riconoscere e per spiegare come approcciarsi per migliorare la qualità della vita delle persone con spettro autistico e le loro famiglie. Dopo aver condiviso l’idea con la dirigente scolastica Emanuela Antolini abbiamo costituito una Commissione con Eleonora Sartori (Funzione strumentale e docente referente per le attività di inclusione), Cristina Erlicher (assistente sociale del Comune di Sommacampagna), Gianfranco Dal Forno (consigliere comunale con delega alla Disabilità), e Francesca Tosoni della biblioteca di Sommacampagna.

Poi però il tavolo di lavoro si è allargato.

Sì, anche all’interno della scuola si è costituita una Commissione Blu con insegnanti di tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, nell’ottica di un progetto di vita per questi ragazzi in tutto il percorso scolastico.

Quali altre realtà avete coinvolto?

Si sono uniti al progetto i Piosi di Sommacampagna, l’ANTS (Associazione Nuovi Talenti Speciali) di Lugagnano (nella foto, durante la settimana blu dell’aprile 2019), l’Associazione Diversamente in Danza, le parrocchie, il Circolo NOI di Custoza, la dott.ssa Francesca Valentini (psicologa). L’obiettivo è di coinvolgere più realtà del territorio possibili, perché le persone con spettro autistico non vivono solo a scuola, dove comunque la loro disabilità è conosciuta, ma è fondamentale per questi ragazzi e le loro famiglie che ci sia una rete di relazioni sociali anche al di fuori dell’ ambiente scolastico.

Dott.ssa Antolini, perché avete promosso un’intera settimana di iniziative?

Perché la prima missione del nostro Istituto Comprensivo è lavorare per una scuola inclusiva. Inclusiva per i disabili, per gli stranieri, per tutti i nostri ragazzi, qualunque siano le loro abilità. Nel nostro Istituto ci sono circa 90 bambini e ragazzi con disabilità e 30 di loro hanno caratteristiche di spettro autistico.

Quanto è importante sensibilizzare i bambini e tutta la comunità sull’autismo?

Per la mia esperienza di 15 anni da maestra e 27 da dirigente scolastico devo dire che avere un bambino autistico o disabile in una classe è un beneficio per tutti gli altri bambini. Credo che la più alta competenza su cui si debba lavorare a scuola sia il prendersi cura dell’altro: è una competenza che si insegna e lo si fa in particolare se si ha in classe un bambino con bisogni speciali. La scuola è un contenitore importante per i bambini con spettro autistico, sono seguiti da insegnanti di sostegno e di classe che li supportano nei loro apprendimenti e nelle loro relazioni con i pari. Il problema grande che hanno i ragazzi e le loro famiglie quando escono dal contesto scolastico, è la solitudine. Per questo è fondamentale sensibilizzare, far partecipare a questa “Settimana blu” più persone possibili e più realtà sociali del territorio.

Quali sono le iniziative in programma?

Le iniziative sono molteplici. Si parte dalla scuola: bambini e ragazzi prepareranno durante la settimana, con il supporto delle insegnanti di tutto il Comprensivo, gadget scritti in Comunicazione Aumentativa Alternativa (sistema di scrittura in simboli) da donare alla comunità in occasione della Domenica delle Palme, o da scambiarsi fra di loro. Sono previsti interventi con la Dott.ssa Valentini, la Dott.ssa Spigardi e i Sig. Zanetti per le scuole secondarie. In biblioteca, presso I Piosi e a scuola sono previste Letture Animate da parte di lettrici e insegnanti per tutte le fasce di età, tutti i pomeriggi in tutte e tre le frazioni. L’Associazione Diversamente in Danza offrirà alle classi della primaria lo spettacolo “Zero”. Per l’Infanzia ci sarà la rappresentazione “Miele di Bombo” della Compagnia Spaziomio Teatro. Venerdì 31 Marzo in ogni plesso verranno esposte bandiere blu e tutti saranno invitati ad indossare un capo blu. Il Comitato Genitori ha gentilmente offerto ad ogni studente e studentessa dell’IC un segnalibro con una frase in CAA “Tutti indossiamo un capo blu”. La CAA viene utilizzata per favorire la comunicazione e la comprensione delle persone con spettro autistico. Persone autistiche, come Temple Grandin, raccontano che le immagini per loro sono fondamentali: “Quando qualcuno mi parla, traduco le sue parole in immagini”. Il 27 marzo per gli adolescenti presso la Parrocchia di Sommacampagna l’Associazione Diversamente in Danza proporrà lo spettacolo “Alice nel Paese delle Meraviglie”, il 29 Marzo il Bar One ospiterà un aperitivo musicale con il musicista Giovanni Signorato dell’Ants di Lugagnano. In Sala Affreschi il 30 marzo il Comune di Sommacampagna e il Comitato Biblioteca organizzeranno l’incontro con l’autrice Mariangela Tarì che presenterà il suo libro “Il precipizio dell’amore” . Sabato 1 aprile in biblioteca a Sommacampagna è in programma il seminario “Condivisione di buone prassi” per gli insegnanti tenuto dalla Dott.ssa Valentini con la collaborazione di alcune docenti dell’Istituto Comprensivo. Sabato inoltre è prevista, in collaborazione con Il Circolo Noi di Custoza, una “Camminata blu” con partenza alle ore 14.30 dalla piazza di Custoza. Ci sarà una tappa a all’Agrigelateria Corte Vittoria dove il menù sarà scritto in Comunicazione Aumentativa Alternativa. Al ritorno il Circolo Noi offrirà un “aperitivo blu”.