Al Teatro Nuovo di Verona torna la magia della commedia con Divertiamoci a Teatro

Il Teatro Stabile di Verona ed il Centro di produzione teatrale della Fondazione Atlantide, con la partecipazione della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Verona, hanno presentato oggi alla stampa il cartellone della ventiseiesima edizione della rassegna “Divertiamoci a Teatro”, in programma al Teatro Nuovo dal 12 novembre 2024 al 21 marzo 2025.

La proposta è divertente e variegata, ambiziosa ed eclettica. Una scelta di programmazione, ci ha spiegato il direttore artistico del Teatro Stabile Piermario Vescovo, che punta soprattutto a far avvicinare alla nobile arte del palcoscenico i giovani. Sono stati possibili offerte di prezzi vantaggiosissimi per i giovani universitari, grazie all’ottenimento di fondi PNRR che sono stati ottenuti grazie alla longeva attività artistica dell’Organizzazione che si è sempre adoperata per offrire il meglio dell’intrattenimento della commedia italiana.

Ecco che in cartellone ci sono, solo per citare i nomi più popolari, l’accoppiata Ale e Franz con uno show tutto nuovo dal titolo “Natale&Franz Show”, che diventa l’occasione per rivelare per la prima volta che Ale, Alessandro Besentini, quello canuto e dimagrito dei due, all’anagrafe si chiama in verità Natale. Cosi, questo fatto curioso e anche divertente, con l’associazione della irresistibile verve dell’attore, diventa spunto per il titolo e probabilmente i contenuti di questo spettacolo.

Scorrendo il cartellone si trovano Vanessa Incontrada, Flavio Insinna con una messa in scena scritta da Nino Manfredi, piuttosto che Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in un testo del pluri rappresentato Neil Simon, o Gaia de Laurentis in coppia con Max Pisu e ancora, Maria Amelia Monti e Fabio Troiano a rappresentare rispettivamente testi nuovissimi scritti da Edoardo Erba e Claudio Gregori, meglio noto come Greg, la spalla comica del divertentissimo Lillo.

Insomma il divertimento è a Verona, con un Teatro Nuovo che sta anche potenziando con un’importante ristrutturazione interna, l’impianto di condizionamento, per raccogliere la sfida di rendere appetibile anche nelle stagioni più calde, l’approccio al divertissement da palcoscenico.

Non mancherà la classica chicca, la rappresentazione fuori degli schemi prevista per il 3 febbraio dell’anno prossimo dal titolo “Il romanzo della Bibbia”, un allestimento curato dallo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo e l’attore e regista Moni Ovadia, noto per la sua dedizione profonda ai temi sociali nel teatro. Sarà un viaggio attraverso episodi e personaggi dell’Antico Testamento, con storie e testimonianze rimaste nelle arti visive di ogni tempo. Per tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti potete consultare il sito www.teatrostabileverona.it.

Avremo modo di parlarne ancora, con l’intenzione di condividere quanto possa essere coinvolgente per ogni spettatore far parte attiva di una forma di spettacolo, il teatro appunto, che sembra sempre temere il cambiamento dei tempi e riesce invece a rinnovarsi sistematicamente abbracciando le tematiche comunicative e il divertente disincanto che riesce a trasmettere a un pubblico disposto ad allacciarsi le cinture e farti trasportare dall’incanto del viaggio dell’arte. Qui sotto il cartellone completo della rassegna.