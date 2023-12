Al Circolo NOI di Palazzolo creazioni a tema natalizio: Domenica un laboratorio

Il Natale, il periodo più magico dell’anno, sta bussando alle nostre porte. Sin dai primi giorni di dicembre si pensa a come addobbare la casa a festa e a preparare i regali. E se quelle decorazioni e regali le avessimo create noi con le nostre mani? La propria casa non mancherebbe di certo di originalità, e chi ricevesse un regalo artigianale ne sarebbe sicuramente molto contento.

Ecco perché domenica 17 dicembre, dalle 15.30 alle 17, presso il Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo si terrà un laboratorio d’arte creativa a tema natalizio aperto alle famiglie dove tutti saranno liberi di portare materiali più svariati, come per esempio pigne, sassi o lana, e viaggiare di fantasia per creare della magnifica oggettistica natalizia: Babbi Natale, pupazzetti, palline per l’albero, candele decorate e tantissimo altro ancora. La partecipazione è libera e gratuita con tessera Noi.

Sarà un bellissimo momento di condivisione, e dove grandi e piccini potranno sfruttare al massimo l’arte della manualità e dove ad oggetti in disuso potrà essere infusa una nuova e più creativa linfa vitale ma, soprattutto, sarà un motivo per incontrarsi, stare assieme, socializzare e divertirsi con amici e parenti. Accorrete gente, ormai è Natale!