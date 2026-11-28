Ci sono passioni che nascono tra le mura di casa, diventano parte della quotidianità di una famiglia e, con il tempo, fanno nascere il desiderio di condividerle con gli altri. È quanto accaduto alla famiglia Bolognese, residente al Basson da dieci anni, composta da Gian Luca, Eleonora e dal loro figlio Davide, protagonisti di Giochiamo da tavolo, un progetto nato con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo dei giochi da tavolo, creando occasioni di incontro e socializzazione nel quartiere.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’iniziativa torna al Basson con la sua seconda edizione, in programma domenica 29 novembre, dalle ore 11 alle 18, presso gli spazi dell’oratorio della Parrocchia di San Giuseppe all’Adige, in via Bassone 36. Una giornata interamente dedicata al gioco, organizzata in collaborazione con Ludus in Tabula e aperta a tutti, con ingresso libero e gratuito.

A raccontarci con simpatia come è nata questa iniziativa è Eleonora, moglie di Gian Luca e mamma di Davide, che si occupa anche di curare la pagina Instagram del progetto: “Come famiglia siamo molto appassionati di giochi da tavolo da sempre, anche se Gian Luca e Davide sono i veri nerd di casa”.

Da questa passione familiare è maturato il desiderio di creare qualcosa che potesse coinvolgere anche altre persone, offrendo al quartiere un’occasione di aggregazione e, soprattutto, a bambini e ragazzi un’alternativa concreta al tempo trascorso davanti agli schermi e ai dispositivi elettronici.

In un’epoca nella quale smartphone, tablet e dispositivi elettronici occupano una parte sempre più importante del nostro tempo libero, ritrovarsi attorno a un tavolo per giocare rappresenta un modo diverso di trascorrere qualche ora insieme. Non si tratta necessariamente di rinunciare alla tecnologia, ma di riscoprire il piacere del confronto diretto, delle risate, della sana competizione e di quei piccoli momenti di complicità che possono nascere anche tra persone che si incontrano per la prima volta.

Il gioco da tavolo, del resto, non è soltanto un passatempo. Può diventare uno strumento educativo capace di stimolare la fantasia, il ragionamento, la capacità di prendere decisioni e il rispetto delle regole. Insegna a collaborare, a confrontarsi con gli altri e anche ad accettare una sconfitta, offrendo occasioni di crescita attraverso il divertimento.

Rispetto alla prima edizione, quest’anno gli organizzatori hanno scelto una formula ancora più partecipativa prosegue Eleonora nel raccontare l’iniziativa: “Già l’anno scorso avevamo organizzato una prima edizione portando tantissimi dei nostri giochi. Quest’anno, invece, abbiamo scelto una formula ancora più partecipativa, invitando ognuno a portare e condividere i propri giochi”.

Durante la giornata di domenica sarà quindi possibile portare i propri giochi da tavolo, magari quelli preferiti che si custodiscono in casa, oppure sedersi a uno dei tavoli già predisposti e approfittare dell’occasione per scoprirne di nuovi. Non sarà necessario essere giocatori esperti: anche chi non conosce questo mondo potrà avvicinarsi ad esso, imparare nuove regole e lasciarsi coinvolgere dalla curiosità di provare qualcosa di diverso. Gli organizzatori anticipano inoltre una piccola sorpresa legata a una particolare sfida dei pirulini, senza però svelarne ulteriori dettagli.

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A caratterizzare questa seconda edizione sarà anche la collaborazione con l’associazione Ludus in Tabula, nata in maniera del tutto spontanea. Gian Luca aveva infatti partecipato a una delle serate organizzate dall’associazione insieme a un’amica che ne fa parte e, entusiasta dell’atmosfera che aveva trovato, aveva proposto loro di collaborare alla realizzazione dell’appuntamento del Basson. Un invito accolto fin da subito con grande disponibilità.

Gli organizzatori hanno pensato anche a chi desidera fermarsi per l’intera giornata. Per l’occasione, infatti, la pizzeria Ghiottone del Basson effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 11.30 alle 13.30, offrendo ai partecipanti la possibilità di concedersi una pausa pranzo tra una partita e l’altra. Una collaborazione che coinvolge anche il tessuto commerciale del quartiere nella buona riuscita della manifestazione.

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Il progetto ha recentemente aperto anche una propria pagina Instagram, @giochiamodatavolo, attraverso la quale gli ideatori raccontano la nascita dell’iniziativa, condividono la loro passione e promuovono gli appuntamenti.

Curiosa è anche la storia del logo scelto per rappresentare il progetto, ispirato a una partita a Dixit. I dadi, le immagini e i diversi colori richiamano la fantasia, le storie e la diversità delle persone, rappresentando simbolicamente la capacità del gioco di farle incontrare.

“Per ora è un progetto che muove i primi passi, ma chissà che in futuro non possa diventare qualcosa di ancora più grande: da parte nostra l’entusiasmo non manca di certo” conclude Eleonora.

L’appuntamento di domenica al Basson sarà quindi un’occasione non soltanto per giocare, ma anche per conoscere nuove persone e riscoprire un modo semplice di stare insieme, capace di coinvolgere generazioni diverse e di rafforzare i legami all’interno della comunità del quartiere.

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