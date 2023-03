Al Basson un pieno di comunità al pranzo a base di gnocchi della Lessinia per la festa del papà

Nel giorno di San Giuseppe e della festa del papà, si è svolto al Palanoi del Basson, l’ormai tradizionale pranzo a base di gnocchi della Lessinia.

Grazie all’impegno dei volontari, dell’inesauribile gruppo del Circolo NOI San Giuseppe all’Adige, all’ora di pranzo sono stati serviti piatti di prosciutto, salame e formaggio come antipasto, per poi passare al piatto forte della giornata i famosissimi gnocchi della Lessinia realizzati per l’occasione dagli amici di Breonio.

Come ci ha raccontato Virgilio D’Addio, presidente del Circolo NOI, gli incontri hanno lo scopo di riunire tutta la comunità del Basson e dei paesi limitrofi, passare qualche ora in buona compagnia accompagnati dalla voglia di stare insieme, dalla buona cucina e riunire giovani, adulti ed anziani seduti tutti attorno ad un tavolo.

Il Presidente ha proseguito raccontandoci che per il Basson la data del 19 marzo è un giorno molto importante, oltre ad essere per tutti il giorno della festa del papà è il giorno di San Giuseppe, santo protettore della parrocchia.

Il presidente del NOI del Basson Virgilio D’Addio con il presidente della Terza Circoscrizione Riccardo Olivieri.

Gli amici di Breonio, invece, ci hanno raccontato che non è corretto chiamarli gnocchi di malga, gnocchi sbatui o gnocchi di farina, anche se sono stati chiamati in tutti i modi possibili, ora si possono chiamare ufficialmente gnocchi della Lessinia, infatti con un Decreto ministeriale del febbraio 2022, è stato pubblicato l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo.

In questo particolare registro la Regione del Veneto annovera 387 prodotti tradizionali, rappresentativi di tutte le provincie venete, e per l’anno 2022 sono entrati a farne parte, appunto, gli gnocchi della Lessinia.

Grande è stata la partecipazione all’evento e tra i tavoli oltre agli abitanti del Basson e dei paesi limitrofi c’era anche il parroco don Paolo Permunian ed il presidente della Terza Circoscrizione Riccardo Olivieri.

Alcuni volontari con il parroco don Paolo Permunian.