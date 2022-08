Al Basson un fine settimana dedicato alla ventesima edizione della festa del Circolo NOI

Nel weekend da venerdì 2 a domenica 4 settembre, presso il Palanoi dietro alla chiesa, in via Bassone 36, si tiene la festa del Circolo Noi San Giuseppe all’Adige.

Una manifestazione arrivata ormai alla sua ventesima edizione e che è resa possibile grazie all’importantissimo impegno di tutti i volontari che si fanno carico dell’allestimento delle strutture, palco e stand, della cucina e di tutte le molteplici attività che servono per far funzionare una festa di questo genere.

L’evento, che nasce grazie al prezioso contributo di AGSM AIM Energia e con il patrocinio del Comune di Verona, sarà caratterizzato dalla buona cucina, dall’ottima musica e sarà un modo per stare insieme, riunire tutta la comunità del Basson, ma anche dei paesi limitrofi, e passare qualche ora in buona compagnia.

Veduta aerea del parco La Girandola del Circolo NOI del Basson. Sopra, alcuni volontari della festa.

Gli eventi previsti sono molti. Si parte venerdì 2 settembre alle ore 18 con l’inedita proposta di teatro realizzata dall’attore Massimo Recchia che metterà in scena una commedia sulle tinte del giallo che lascerà il pubblico col fiato sospeso fino al termine dello spettacolo. La serata proseguirà con un evento musicale con il gruppo Zero45band, che suonerà la musica di Vasco Rossi, subito dopo cena.

Sabato 3 invece, alle 18, nel salone parrocchiale si terrà un momento dedicato alla poesia ed alla musica. La serata andrà avanti con la musica Latino-Americana suonata dal Dj Chris e con l’animazione di Marco e Maria.

La giornata di domenica 4 settembre inizierà alle 10.30 con la messa animata dai soci del NOI nel parco giochi “La Girandola”, dietro alla chiesa, ed al termine ci sarà un aperitivo offerto dal Circolo. Alla sera si balla con la musica italiana ed il gruppo RH positivo.

In tutte le serate è prevista la presenza di un fornitissimo stand enogastronomico capace di soddisfare tutte le esigenze.

Il presidente del Circolo Noi del Basson Virgilio D’Addio.

Come ci ha raccontato Virgilio D’Addio, presidente del Circolo NOI Basson, “per il nostro paese è un evento molto importante in quanto vede l’impegno di moltissimi volontari giovani e meno giovani, ma tutti con lo stesso obiettivo: creare un clima di festa e di svago e far vivere ed avvicinare non solo i residenti, ma anche persone provenienti da altri paesi, il Circolo Noi e le sue attività”.

Il Presidente prosegue la presentazione dell’evento raccontandoci la soddisfazione di vedere moltissimi giovani coinvolti attivamente nella buona riuscita dell’avvenimento e ricordando i successi ottenuti nelle precedenti edizioni.

In un periodo nel quale la parrocchia viene vissuta sempre meno dalla popolazione, tutta questa partecipazione fa ben sperare per gli anni futuri.