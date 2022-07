Adolescenza e sfide, come trascorrere al meglio l’estate con i figli

La pausa estiva è un momento importante per ricaricare le batterie, non solo per gli adulti ma anche per i più giovani.

L’inverno appena trascorso è stato particolarmente faticoso per tutti. La pandemia ci teneva ancora in uno stato di emergenza e ragazzi e genitori hanno sperimentato di persona quanto l’organizzazione vada di pari passo con il cambiamento.

Quindi spazio a vacanze rigeneranti soprattutto per gli adolescenti ma ai genitori resta comunque da programmare l’organizzazione familiare per tappare quel buco che apre la fine della scuola e la pausa delle attività sportive e ricreative.

Le ansie tipiche dei genitori sono state amplificate da questi due anni di pandemia perché vedere limitata la libertà relazionale dei figli, proprio nel momento in cui le relazioni e l’acquisizione di una maggiore indipendenza sono fondamentali per lo sviluppo, li ha caricati di ulteriori preoccupazioni.

Nessuno può negare infatti che la luce negli occhi dei giovani è più fievole e che l’entusiasmo del fare è stato fagocitato dalla voglia di poltrire davanti ai dispositivi elettronici o di cacciarsi nei guai. Tristemente ce lo racconta spesso anche la cronaca.

Sappiamo quanto l’adolescenza sia un’età delicata e di transizione, ragazzi e ragazze preferiscono contrapporsi alle proposte dei genitori piuttosto che condividerle, è “l’età oppositiva”, in cui si sceglie di andare controcorrente. Troppo grandi per il dopo scuola, troppo piccoli per stare a casa da soli tutto il giorno.

Come dunque proporre un planning estivo ai ragazzi? Cosa trovare da fargli fare? Come farsi ascoltare? Come equilibrare tempo libero, attività costruttive e formative con svaghi, hobby, studio e letture?

Tra i genitori serpeggia il pensiero diffuso di cosa può accadere agli adolescenti sempre più allo sbando. Genitori al lavoro, per cui la pausa estiva dura solo una settimana e difficilmente più di tre, mentre i loro ragazzi sono “disoccupati” per quasi tre mesi.

Ma più che preoccuparsi di cosa può accadere agli adolescenti, occupiamoci di offrire loro strumenti, strategie e prove efficaci per affrontare il viaggio della vita, compresa l’estate, con coraggio e determinazione.

Negli adolescenti lo spirito “rivoluzionario” regna sovrano orientando i loro pensieri, emozioni e comportamenti verso tutto ciò che è sconosciuto, verso il divertimento con gli amici e le novità. Vivere tutto questo è fondamentale per il passaggio evolutivo, per l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per il passaggio all’età adulta. Questi sono gli obiettivi da ricercare quando si preparano e si scelgono le attività da proporre ai ragazzi.

Il Comune di Sona è ancora un ambiente privilegiato, dove associazioni, scuole parrocchie e amministrazione organizzano svariate attività per coinvolgere i più giovani con grande successo – come abbiamo raccontato in questi giorni – ma comunque i loro sforzi non raggiungono tutti e soprattutto spazio e tempo sono troppo ampi per essere riempiti.

Non voglio alimentare le preoccupazioni dei genitori, sono genitore pure io, ma vorrei condividere questa mia riflessione perché sia di stimolo e di aiuto a chi con i giovani si scontra quotidianamente ma che li ama alla follia e che vorrebbe preparare per loro un mondo migliore.