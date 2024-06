“Acqua, terra, fuoco e aria”: Un viaggio senza limiti la mostra della scuola dell’infanzia Don Fracasso di Lugagnano

In giugno, presso la scuola dell’infanzia Don Fracasso di Lugagnano, è stata allestita la mostra di fine anno scolastico “Acqua, terra, fuoco e aria”, dove viene riassunto il percorso didattico svolto e l’approccio metodologico adottato attraverso disegni coloratissimi, fotografie, oggetti creati con materiali di riciclo, album di storie inventate ed illustrate dai bambini a partire da suggestioni sensoriali di vario genere.

Durante l’anno ogni gruppo classe ha lavorato su temi diversi, in armonia con gli interessi particolari dei bambini, e la mostra rappresenta il tentativo di unire tramite un unico filo conduttore i percorsi e le attività svolte da ogni sezione tra settembre e giugno.

In un tripudio di colori che richiamano i quattro elementi fondamentali della natura, sono esposti al pubblico tutti i prodotti più significativi realizzati dai piccoli, che hanno camminato ogni giorno sul sentiero della curiosità e della scoperta del mondo naturale, avendo ben presente che di esso è importante prendersi cura, sentendosi tutti responsabili.

Questo percorso attorno ai quattro elementi fondamentali è stato accompagnato da tanti amici artisti, di cui spesso i bambini hanno reinterpretato le opere a tema natura: Magritte, Angela Vandenbogaard, Turner, Hokusai, Van Gogh e molti altri.

All’ingresso della mostra è presente un angolo dedicato al formicaio realizzato circa un anno fa dal presidente della Scuola dell’Infanzia Giannantonio Mazzi, attraverso cui i piccoli possono osservare e studiare la vita delle formiche quotidianamente. Le varie attività legate al formicaio sono entrate anche in una ricerca realizzata dal Muse, il Museo delle Scienze di Trento, che ha attivato “School of ants”, un progetto di ricerca scientifica per valutare gli effetti dell’attività umana sulla biodiversità.

Le formiche sono infatti indicatori speciali dello stato di salute dell’ambiente in cui viviamo. Un altro spazio espositivo molto interessante è quello dedicato allo spazio. I piccoli sono partiti dalle immagini dei pianeti per ragionare intorno all’universo e riprodurne la straordinaria bellezza con tecniche differenti.

“Tutti i materiali utilizzati – precisa la coordinatrice didattica della scuola Sabrina Montresor – sono riciclati o comunque a basso costo ed impatto ambientale. Anche questo abitua i bambini al concetto di sostenibilità.” Le attività nelle classi, in giardino, nell’orto e nella stanza sensoriale sono state affiancate durante l’anno da uscite didattiche a contatto con la natura. “Abbiamo fatto una bellissima passeggiata nel territorio compreso tra Sona e Custoza, passando dalla località Guastalla, camminando tra le fronde e le acque del Tunnel dell’Amore fino a raggiungere Corte Vittoria”, dice l’insegnante Marilena Milano. “I bambini si sono cimentati in un’attività di orienteering, utilizzando delle mappe. Un’altra uscita molto apprezzata è stata quella presso l’agriturismo El Bacan, dove i piccoli, studiando i diversi colori che si trovano in natura, hanno realizzato un colore servendosi di vari ortaggi e poi lo hanno usato per dipingere.”