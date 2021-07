Acqua a Sona: Vietato innaffiare i giardini dalle 8 alle 21 fino al 31 agosto

Le temperature molto elevate stanno creando situazioni complesse anche nel ciclo dell’acqua, come sottolineato in questi giorni da Coldiretti proprio parlando degli effetti del caldo sulle produzioni agricole nel veronese.

Difficoltà che vengono certificate anche Acque Veronesi, la società che gestisce anche a Sona il Servizio Idrico Integrato che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque nere. Proprio Acque Veronesi, infatti, lo scorso 25 giugno ha chiesto ai comuni della provincia scaligera l’emissione di un provvedimento che limiti l’uso dell’acqua potabile per gli usi non potabili.

L’indicazione è stata recepita dal sindaco di Sona, che ha emanato ieri un’ordinanza finalizzata a garantire a tutta la popolazione la necessaria disponibilità idrica giornaliera per gli usi potabile ed igienico-sanitario.

L’ordinanza prevede su tutto il territorio comunale fino al 31 agosto il divieto di utilizzare l’acqua prelevata dall’acquedotto pubblico dalle ore 8 alle ore 21 per innaffiamento di orti e giardini, fatta eccezione per le aree verdi comunali ed impianti sportivi comunali; il divieto di riempimento di piscine ad uso privato, il divieto di lavaggio di automezzi e spazi esterni ad eccezione degli impianti di autolavaggio e, in generale, il divieto di utilizzare l’acqua per tutto quanto non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.

L’ordinanza contiene anche un invito a tutta la cittadinanza “a promuovere ogni azione e comportamento finalizzati ad un uso razionale dell’acqua, quale bene prezioso ed esauribile, strettamente necessari ai fabbisogni potabili ed igienico-sanitari, ed alla eliminazione degli sprechi”.

Le trasgressioni verranno punite con sanzioni amministrative dai 25 ai 500 euro.