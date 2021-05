Accogliere la lentezza: un lusso che possiamo permetterci?

Il 3 maggio 2021, oggi, si celebra la XV Giornata Mondiale della Lentezza che mi da modo di riflettere su un tema tornato centrale per effetto della pandemia.

La maggior parte di noi è figlia, infatti, del “secolo della velocità”, è cresciuta in una società che ci ha indotti a connotare negativamente la parola “lentezza”. L’abbiamo sacrificata sull’altare della prestazione, contrapponendola all’opportunità di risultare vincenti nello sport come nel lavoro, dove a primeggiare è chi “non perde tempo”.

Poi sono arrivati il Covid-19 e l’esperienza totalmente nuova del lockdown che ha liberato il presente dai suoi ritmi frenetici e dall’incessante rincorsa al futuro. Molti di noi hanno riferito un percepito rallentamento dello scorrere del tempo, un intorpidimento dei sensi e hanno riscoperto il valore e il significato che può assumere la vita quando si rallenta.

Ma ora che il peggio e il tragico della pandemia sembrano alle nostre spalle, ora che siamo chiamati a ri-pensare il nostro futuro, troveremo il modo di non rinunciare nuovamente ai pregi della lentezza? Forse sì, se dopo averne riscoperto la bellezza, proveremo a fare pace anche con l’utilità celata nell’etimologia della parola “lentezza”, dal latino letentia, flessibilità, duttilità, allentamento di tensione.

Caratteristiche preziose — in un periodo dalle difficoltà ma anche dalle opportunità senza precedenti — per plasmarsi al cambiamento e preservare quelle bolle temporali, nel corso della giornata, in cui farsi scivolare addosso fretta e stress, disintossicarsi dalla bulimia degli stimoli e focalizzare l’attenzione su quel tanto, o poco, in grado di alimentare felicità, immaginazione, crescita personale e piacere. Senza concederci questi margini di lentezza, il vivere perde senso e noi non siamo in grado di cogliere le sue ricchezze e le sue potenzialità latenti.

La lentezza va difesa, quindi, come strategia da contrapporre alla velocità della quotidianità; e se serve, va allenata.

Personalmente, alterno sin da bambina iperattività a scorpacciate di ozio e, crescendo, ho difeso senza particolare fatica la libertà e la disponibilità ad accogliere la lentezza quando si presenta, come antidoto alle ansie, per ridefinire le priorità e dipanare le idee.

Non credo, infatti, si possa disegnare il futuro fagocitando il presente, né che si possa partorire una buona idea, senza concederle la necessaria gestazione: oasi di tempo disteso in cui pensare, riflettere, osservare con attenzione e cuore aperto, senza fretta, con lentezza appunto.

Nella frenesia del “tutto e subito” la fretta, la disattenzione, la routine ci inducono a trascurare le meraviglie che ci circondano così come l’indispensabile gentilezza nei rapporti tra le persone. Siamo disabituati a fermarci un istante per dire grazie o per cogliere la fuggevole bellezza del momento. Il mio elogio della lentezza è, di fatto, un appello ad un nuovo Umanesimo che possa scrivere un futuro più sostenibile e inclusivo.