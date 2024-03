A Villafranca con David Blamires una masterclass ed un concerto imperdibili per musicisti e amanti della musica

Domenica 7 aprile OneMusic Academy presenta un evento musicale unico: una masterclass con concerto di David Blamires, polistrumentista, arrangiatore, compositore e storico vocalist del Pat Metheny Group.

Il programma prevede alle ore 16 la masterclass “La voce come strumento” e alle 21 il concerto con David Blamires, Paolo Gialdi (basso) e Fausto Comunale (chitarra). Ad ospitare l’evento sarà il The Villa Creative Hub a Villafranca, in via Portogallo 10, ed è già possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma online Evenbrite.

David Blamires, noto per le sue straordinarie capacità vocali e la sua versatilità come polistrumentista, guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta della voce come strumento musicale. Questa masterclass è pensata non solo per cantanti, ma anche per musicisti e appassionati di musica desiderosi di approfondire la loro comprensione della musica e delle sue potenzialità espressive. Blamires condividerà la sua esperienza, le tecniche vocali e l’approccio alla musica che lo hanno reso un artista di fama mondiale.

La serata vedrà poi David Blamires esibirsi insieme a Paolo Gialdi e Fausto Comunale in un concerto che sarà un avvincente viaggio attraverso le canzoni in cui la voce di David si rispecchia e può esprimersi al meglio, senza barriere di generi.

Il repertorio spazierà dal pop al jazz, dal rock al soul, con brani rivisitati in chiave acustica che permetteranno di apprezzare le straordinarie doti vocali e strumentali degli artisti sul palco. Non mancheranno omaggi al repertorio di Pat Metheny, di cui David è a lungo stato comprimario, nonché di alcuni brani originali.

David Blamires è un jazzista che vive da anni a Chicago dove compone musica per pubblicità, televisione e cinema. Membro stabile del Pat Metheny Group a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, si è esibito in tutto il mondo ed ha partecipato a quattro album vincitori del Grammy Awards.

Nel 1991 ha pubblicato The David Blamires Group, album che contiene la hit di Deep Is The Midnight Sea regolarmente programmata dalle radio jazz di tutto il mondo. Esecutore dinamico e avvincente dal vivo, David è un artista di spicco della troupe musicale canadese Jeans n Classics, con la quale si esibisce in concerti rock sinfonici in tutto il Nord America.

Per maggiori info è possibile inviare un messaggio a info@onemusicacademy.it o al numero 3480419819 via Whatsapp. I posti sono limitati.